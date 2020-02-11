Апелляционная коллегия Суда Боснии оправдала очередного командира мусульманских головорезов

11.02.2020, Сараево, Алексей Топоров

В Боснии подсудимого Ахмета Сейдича обвиняли в пытках и убийствах мирных сербов, а также в принуждении сербских военнопленных к «разминированию» голыми руками.

Апелляционная инстанция «не нашла» доказательств того, что командир 1-ой Вышеградской бригады Армии БиГ отдавал преступные приказы, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Представленные доказательства не были достаточно вескими, чтобы признать обвиняемого виновным, – вынесла вердикт судья Мира Смайлович. – Также не удалось установить, какие люди совершали преступления и под чьим контролем они находились».

При этом следствие не оспорило тот факт, что в июле 1992 года 44 мирных сербских жителя села Бучье в окрестностях Горажде были принудительно выселены из своих домов, переведены в Требешко Брдо, а после разбиты двумя группами и отправлены в Чайниче и Горажде.

Они подвергались пыткам и издевательствам, а один из них был убит. Оставшиеся в живых содержались в тесных помещениях без воды и пищи. Следствие установило, что Ахмет Сейдич отдавал приказ обезоружить жителей этого населенного пункта, но доказательств того, что он присутствовал при экзекуции, они не нашли.

Сейдич в 90-е. Крайний справа

Согласно еще одному пункту обвинения, в январе 1993 года взятых в плен бойцов Армии Республики Сербской заставили голыми руками «обезвредить» 24 мины в тоннеле Донья Стрмица близ Рудо, после чего двое пленников получили серьезные ранения.

В ходе следствия только двое бывших военнопленных показали, что слышали, как Сейдич отдавал приказ о разминировании, и этих свидетельств суд посчитал недостаточным.

Следствие по делу командира мусульманских боевиков шло три года, все это время он оставался на свободе, а в конце прошлого года был оправдан судом.

«Апелляция прокуратуры Боснии и Герцеговины была отклонена как необоснованная, и приговор первой инстанции оставлен в силе», – говорится в решении Апелляционной коллегии.

Ахмет Сейдич (слева) и Насер Орич

Это не первый случай, когда боснийское «правосудие» оправдывает главарей сепаратистских воинских формирований боснийских мусульман. В частности, в октябре 2017 года оно вслед за Гаагским трибуналом оправдало экс-командира 28-й дивизии Армии Боснии и Герцеговины Насера Орича, на совести которого 156 сожженных сербских сел и хуторов и 3262 убитых им лично и его боевиками сербов, из которых 800 были военнопленными.

Имеются опасения, что оправданием закончится и процесс над командиром 5-го корпуса Армии БиГ Атифом Дудаковичем, которого обвиняют в убийстве 300 гражданских сербов и уничтожении 38 православных церквей.

При этом, нужно отметить, что, несмотря на то, что следствию и судьям не удалось найти доказательств того, что первый президент Республики Сербской Радован Караджич и начштаба Армии РС Ратко Младич отдавали аналогичные приказы, оба получили пожизненные сроки в Гаагском трибунале.

Напомним, что в БиГ одновременно продолжают преследовать командиров боснийских сербов, в частности сейчас идет процесс над начальником военной полиции Пале Малко Короманом.