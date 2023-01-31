«Аплодировать будет вся Украина» – РФ призывают к нанесению ударов по военкоматам и погранцам

Владимир Гладков.  
31.01.2023 18:45
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Чтобы вся Украина аплодировала российским ракетам, Москва должна направить их на военкоматы и пограничные части.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный обозреватель Владислав Шурыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы вся Украина аплодировала российским ракетам, Москва должна направить их на военкоматы и пограничные...

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«Буквально перед передачей мне позвонил приятель с Украины, и сказал: «Вы не туда бомбите. Если вы хотите, чтобы вам аплодировала вся Украина, ударьте всего по двум объектам – военкоматам и пограничникам».

Он говорит, что это самая коррумпированная сволочь, которая отлавливает украинцев, и которых забривает. И тогда нам будут аплодировать все. Это к вопросу о том, насколько люди сейчас, в рамках новой мобилизации, себя ощущают», – сказал Шурыгин.

Напомним, накануне находящийся в Артёмовске бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Киеву срочно нужна максимальная мобилизация, потому что ситуация на фронте снова стала катастрофической, и на кону стоит существование страны.

Однако и без призывов видных неонацистов набор пушечного мяса на Украине продвигается полным ходом. Так, недавно некоторые руководители госпредприятий оказались вынуждены представить списки сотрудников призывного возраста. А тотальный отлов полицейских привёл к массовым увольнениям сотрудников МВД.

Более того, Литва, а за ней и Латвия, в ответ на обращение Украины к членам Евросоюза, согласились оказать помощь Зе-хунте в розыске, поимке и отправке на фронт всех пригодных к мобилизации мужчин.

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