«Ситуация критическая. Украины может не стать»: Луценко из Артемовска

Украине срочно нужна максимальная мобилизация, потому что ситуация на фронте снова стала катастрофической и на кону стоит существование этой страны.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, который находится в Артемовске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Окопы по колени в грязи, дождь. Это окопы на бывшей городской свалке – можете представить себе, что там плавает, идут постоянные 24 часа стрелковые бои, обстрелы артиллерией. И так происходит четыре дня до ротации в этом окопе. Иногда и семь дней. Человек в адских условиях стоит там, и это происходит месяц, второй, третий. Я видел людей, которые тут уже четвертый и пятый месяц. Я к чему это веду? Нужно понимать, что нам нужна дополнительная мобилизация для того, чтобы этих людей можно было выводить хотя бы на какой-то отдых. Я уже не говорю о потерях – я не уполномочен об этом говорить, но цену за неприступность украинской крепости Бахмут мы платим очень высокую», – сказал политик.

Он утверждает, что ситуация для ВСУ «критически изменилась».

«И это главное, что хочу успеть сказать, пока есть связь. Честно говоря, я не понимаю, почему высшее политическое руководство государства сегодня не делает обращение к обществу, ведь стало очевидно, что после мобилизации Путин имеет не меньше 300-350 тысяч набранных и уже даже частично обученных мобилизованных орков. После назначения Герасимова мы имеем под его руководством еще 200 тысяч так называемых срочников. То есть сегодня вокруг Украины стоит орда, численностью как минимум в два с половиной раза больше, чем в феврале прошлого года. Да, у них меньше стало техники, а это война артиллерии, да, у них меньше стало танков, у них меньше стало снарядов… Но, тем не менее, полумиллионная орда – это очень серьезный вызов, и мы должны сегодня объявить максимальную мобилизацию не только фронта, но и тыла. И сегодня не существует причины, по которой человек может прятаться от мобилизации, потому что страны, на которую он рассчитывает может не стать. Сегодня ситуация снова вот такая критическая», – заявил Луценко.