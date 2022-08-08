Апогей жабогадюкинга-2: Гражданские нацики наехали на ВСУшников за русский язык

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Новости Украины

Что ни день, то вновь хочется проорать «Болею за обе команды!». Но давайте по порядку.

Итак, Одесса. Кто именно стоит на одесских блокпостах — тероборона, ВСУшники или представители иных бандформирований, понять трудно. Ведь выглядят они одинаково — как оборванцы: в замотанных изолентой шлепанцах, одежке — той, что мамка дала, но с автоматами.

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Это же не Стерненко с Ганулом на СБУшных донатах, которые вырядятся как черепашки-ниндзя, вооружатся базуками диковинными, и давай фоткаться как невесты на выданье для агентства «Хочу замуж за иностранца». На блокпостах же — сермяга; для тамошних часовых обмундирование на «Привозе» продают.

И еще есть у оборванцев одна общая черта — все они, за редким исключением, говорят по-русски. То ли из местных понабирали, то ли перестроились под одесситов. Им же паспорта у них отбирать и телефоны, а те мову разуметь отказываются.

И тут — зрада зрадная. Надо же было такому случиться, что шла мимо блокпоста профессиональная патриотка и борец с русскими учителями Алена Балаба. В общем, шла она по своим патриотическим делам и… История умалчивает, что именно случилось — наверняка что-то интересное — но вот что рассказала постфактум она сама.

«Бесит, когда парни на блокпостах делают замечания на русском: «Женщина, уберите телефон». Кидаю в рюкзак телефон и спрашиваю: «Чому не украiнською?». Сразу начинают «залупаться»: «Потому что имеем право». На ходу, оборачиваю голову и говорю: «Не имеете. Вы на государственной службе. А государство у нас — Украина». В спину летит оживленное обсуждение моего замечания…».

Ну, можно себе представить. Как выяснилось позже из комментариев, «парни» посоветовали Балабе лечиться у доктора. Счет 1 : 1, в общем.

Однако побратимы Балабы, такая же отморозь, оказались на ее стороне. Так, один из патриотов (почему не в армии?) пожаловался, что на подъезде к Одессе «к машине для контроля подошел военный и первое, что спросил:

«Надеюсь, все по-русски понимают?». «Да у нас вся тероборона русскоязычная!», — возмутился другой. И пошло-поехало: «И вообще у них там таблички в троллейбусах по-русски написаны». «У них там» — ну, вы поняли. Местные так не скажут.

А теперь давайте представим, насколько в их головах густой борщ, что ложка стоит! Ведь, по идее, военные защищают отморозь от страшного агрессора, которого Балаба и Ко поносят ежесекундно. А те на них наезжают — не ровен час, в мовную рейхсканцелярию донесут. Желательно на каждого.

А для особо злостных нарушителей, госслужащих в первую очередь, за разговоры на русском и вовсе обещают уголовное наказание. А эти, которые в драных шлепанцах, но вынужденные всяких балаб защищать, ведь не выдержат, ведь рано или поздно пальнут. Хорошо бы они это… друг в друга.

И все это, напомню, на фоне того, что непосредственный патрон Балабы нардеп Алексей Гончаренко наехал на днях на Зеленского по причине того, что тот аннулировал его диппаспорт. Наехал на чистейшем русском языке, словно не на Украине в поте лица депутатом работает…

Банально было бы вспомнить пословицу про веник — целый не переломишь, а по пруту переломаешь. Однако подумалось, а как вели бы себя убежденные украинцы, не будь на свете России? Сожрали бы, наверно, друг друга.