Аппетиты немецкой армии растут

Оливер Галич.  
11.02.2023 23:30
  (Мск) , Берлин  
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, НАТО, Россия


Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что без увеличения бюджета на 10 миллиардов евро модернизация немецкой армии будет невозможна. Бундесверу нужны дополнительные средства, в первую очередь для пополнения пустых складов боеприпасов.

По словам министра, в специальном фонде для вооруженных сил в размере 100 млрд евро, созданном в мае прошлого года, денег на это почти нет, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что без увеличения бюджета на 10 миллиардов евро...

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Минобороны ФРГ также озабочено тем, что повышение заработной платы в государственном секторе снизит возможности инвестирования в боеготовность Бундесвера. Еще один аргумент – требования НАТО. В настоящее время Германия далека от достижения требуемых Альянсом выделения 2% ВВП на оборону, – немцы же тратят около 1,6%.

Дополнительные 10 миллиардов евро увеличат бюджет немецкой армии примерно до 60 миллиардов евро, но пока неизвестно, получит ли Бундесвер эти средства. Минфин ФРГ настаивает на том, чтобы в первую очередь были израсходованы средства специального оборонного фонда в размере 100 млрд евро, отмечает издание Der Spiegel.

Spiegel напоминает, что в конце мая 2022 года правящая коалиция Германии и основная оппозиционная партия ХДС/ХСС достигли договоренности об увеличении военных расходов страны на 100 млрд евро. Это было реализацией обещаний канцлера Олафа Шольца, сделанных вскоре после начала российской СВО. В интервью ряду немецких газет Шольц тогда заявил, что «Германия скоро будет иметь самую большую традиционную армию в Европе».

«Германия готова взять на себя ведущую ответственность за безопасность нашего континента. Наша страна – самая густонаселенная, самая экономически мощная страна, расположенная в центре континента, поэтому наша армия должна стать основой обычной обороны в Европе, самой оснащенной силой в Европе», – подчеркнул канцлер Германии на встрече с военными в сентябре 2022-го.

Шольц тогда также отметил, что немецкие военные слишком долго выполняли такие функции, как «бурение скважин, оказание гуманитарной помощи, предотвращение наводнений и помощь в вакцинации во время пандемии».

«Но это не ваша основная миссия, – сказал он. – Главная задача бундесвера – защищать свободу в Европе».

Стоит отметить, что когда 90 лет назад перед немецкой армией была поставлена подобная задача, это плохо закончилось для Европы.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 50% немцев выступили против поставок Киеву танков Leopard.

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