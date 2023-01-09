Германия не может передать Киеву танки Leopard – половина немцев против

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Германия не получала никаких официальных запросов от Польши или других стран относительно передачи Киеву танков Leopard немецкого производства, и сама пока не намерена их поставлять.

Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отвечая на вопрос о том, просила ли Польша у Германии разрешения на передачу Украине своих танков Leopard, на пресс-конференции 9 января в Берлине Хебештрайт ответил:

«Я не слышал ни о какой официальной инициативе или запросе со стороны Польши или других стран с таким предложением. Я не могу сообщить о каких-либо переговорах в этом направлении со стороны федерального правительства».

В последние дни представители польского правительства заявляли, что готовы передать Киеву танки Leopard немецкого производства вместе с другими странами Запада.

«Дело находится на рассмотрении» – заявил 9 января в эфире Radio Zet советник президента Польши по международным делам Яцек Кумох.

Он говорил о «символической поддержке и участии в коалиции нескольких стран».

Немецкие СМИ сообщили о польской инициативе, предполагая, что давление на правительство Германии в отношении поставок будет усиливаться.

«На данный момент правительство Германии не намерено поставлять танки Leopard 2 Украине» – подчеркнул на упомянутой пресс-конференции представитель правительства ФРГ.

Он добавил, что в настоящее время Германия сосредоточена на поставках Украине боевых машин пехоты Marder, о чём было объявлено на прошлой неделе.

При этом немецкая общественность по-прежнему скептически относится к поставкам немецкой бронетехники Киеву. В опросе, проведённом газетой Bild am Sonntag, 49% респондентов были скорее против решения поставлять Украине БМП Marder, и только 40% были скорее за. Что же касается поставок танков Leopard, то 50% были против, и 38% – за.

На вооружении армии Польши находятся 123 танка Leopard 2, 105 в модификации 2A5 и 18 – в версии 2PL. С последними, по сообщениям польских СМИ, возникла проблема. В настоящее время в Польше силами местной оборонной промышленности реализуется программа модернизации и поставки 142 танков Leopard 2A4 до стандарта Leopard 2PL.

Однако пока подрядчик – завод Bumar Łabędy – поставил в войска только 18 танков, или 12,7% от количества машин, предусмотренных контрактом. Кроме того, подрядчик не смог улучшить симуляторы и тренажёры, разработать и передать полную документацию на модернизированные танки, а также создать систему их логистической поддержки.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в минувшем году Киев стал главным получателем немецкого оружия, получив от Берлина вооружений, боеприпасов и военной техники на 2,2 миллиарда евро.