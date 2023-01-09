Германия не может передать Киеву танки Leopard – половина немцев против

Оливер Галич .  
09.01.2023 22:34
  (Мск) , Берлин
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Социология, Спецоперация, Украина


Германия не получала никаких официальных запросов от Польши или других стран относительно передачи Киеву танков Leopard  немецкого производства, и сама пока не намерена их поставлять.

Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия не получала никаких официальных запросов от Польши или других стран относительно передачи Киеву...

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Отвечая на вопрос о том, просила ли Польша у Германии разрешения на передачу Украине своих танков Leopard, на пресс-конференции 9 января в Берлине Хебештрайт ответил:

«Я не слышал ни о какой официальной инициативе или запросе со стороны Польши или других стран с таким предложением. Я не могу сообщить о каких-либо переговорах в этом направлении со стороны федерального правительства».

В последние дни представители польского правительства заявляли, что готовы передать Киеву танки Leopard немецкого производства вместе с другими странами Запада.

«Дело находится на рассмотрении» – заявил 9 января в эфире Radio Zet советник президента Польши по международным делам Яцек Кумох.

Он говорил о «символической поддержке и участии в коалиции нескольких стран».

Немецкие СМИ сообщили о польской инициативе, предполагая, что давление на правительство Германии в отношении поставок будет усиливаться.

«На данный момент правительство Германии не намерено поставлять танки Leopard 2 Украине» –  подчеркнул на упомянутой пресс-конференции представитель правительства ФРГ.

Он добавил, что в настоящее время Германия сосредоточена на поставках Украине боевых машин пехоты Marder, о чём было объявлено на прошлой неделе.

При этом немецкая общественность по-прежнему скептически относится к поставкам немецкой бронетехники Киеву. В опросе, проведённом газетой Bild am Sonntag, 49% респондентов были скорее против решения поставлять Украине БМП Marder, и только 40% были скорее за. Что же касается поставок танков Leopard, то 50% были против, и 38% – за.

На вооружении армии Польши находятся 123 танка Leopard 2, 105 в модификации 2A5 и 18 – в версии 2PL. С последними, по сообщениям польских СМИ, возникла проблема. В настоящее время в Польше силами местной оборонной промышленности реализуется программа модернизации и поставки 142 танков Leopard 2A4 до стандарта Leopard 2PL.

Однако пока подрядчик – завод Bumar Łabędy – поставил в войска только 18 танков, или 12,7% от количества машин, предусмотренных контрактом. Кроме того, подрядчик не смог улучшить симуляторы и тренажёры, разработать и передать полную документацию на модернизированные танки, а также создать систему их логистической поддержки.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в минувшем году Киев стал главным получателем немецкого оружия, получив от Берлина вооружений, боеприпасов и военной техники на 2,2 миллиарда евро.

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