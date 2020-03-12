Апрельская встреча «нормандского формата» проводиться не будет
Встреча лидеров стран – участниц «нормандского формата» не состоится в апреле, как это планировалось ранее.
Об этом «Европейской правде» заявил официальной Германии, непосредственно занимающийся украинской тематикой и пообщавшийся с изданием в режиме «не под запись».
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«Мое личное мнение, что саммит точно не состоится в апреле – возможно, в мае, а возможно, и позже», – сказал собеседник.
Уточняется, что заявление не является официальным оповещением, поскольку официально решение об отсрочке саммита еще не принято, однако представитель Германии уверен, что завершить подготовку к саммиту вовремя не удастся.
По его словам, лучше немного подождать и тогда получить результат, чтобы лидеры государств ехали на саммит, уже имея какие-то договоренности.
Как сообщал «ПолитНавигатор», в декабре прошлого года состоялся саммит «нормандского формата», где президент Украины Владимир Зеленский расписался в бессилии перед националистами.
Кроме того, российские источники, близкие к переговорному процессу, также сообщили, что в апреле «нормандская» встреча не состоится, поскольку президент Украины выдвинул неприемлемые для ЛДНР условия.
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