Арабские нефтяные монархии решили вкладываться в Крым

15.07.2019, Симферополь, Олег Кравцов

Бахрейнская инвестиционная компания готовится вложить порядка 500 миллионов евро в инфраструктурные проекты на территории Крыма.

Об этом «Известиям» рассказал представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина.

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«До конца этого года мы готовы приступить к финансированию конкретного инфраструктурного проекта. В ближайшее время планируется встреча в Москве для обсуждения всех деталей. С нашей стороны существует несколько приоритетных направлений, в которых мы заинтересованы. Но, конечно, последнее слово за крымской стороной, которая должна указать, где они больше нуждаются в финансировании», – сказал Довина.

Он не стал указывать название компании, но уточнил, что она готова вкладывать в Крым внушительные суммы, поскольку бахрейнские бизнесмены видят большой инвестиционный потенциал полуострова.

«Речь идет о капиталовложениях в миллионах евро. Конечно, всё зависит от сферы деятельности. К примеру, если мы приступим к реализации проектов в области строительства дорог или железнодорожной инфраструктуры, то инвестиции в Крым достигнут суммы в размере около €500 млн, а то и выше. Мы готовы к сотрудничеству и в других областях. В частности, рассматривается возможность строительства цементного завода, возведение жилищных объектов или завода по переработке сточных вод, а также проекты в энергетических и других сферах», – заявил Довина.

В свою очередь сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров отметил, что речь идет не о единоразовом вложении, а о цепочке проектов, а бизнесмены из Бахрейна уже несколько раз побывали в Крыму и посетили несколько крупных предприятий полуострова.

«После первого раунда переговоров мы подписали меморандум о сотрудничестве и сейчас готовимся к новой встрече, где перейдем уже к деталям предложенных инвестпроектов. Первый пакет документов планируем согласовать в ближайшие месяцы», – подчеркнул Назаров.

По его словам, из-за антироссийских санкций невозможно раскрыть все подробности готовящихся соглашений и участников сделки.

«Многие западные деятели в 2014 году поставили перед собой цель изолировать Крым от окружающего мира. Политика ограничений, однако, не сработала, и полуостров с каждым годом привлекает всё больше иностранцев, включая зарубежных инвесторов. Тем не менее попытки препятствовать зарубежным компаниям в работе в регионе никуда не делись, – резюмировал сопредседатель «Деловой России».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Крым готовятся зайти крупные азиатские холдинги.

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