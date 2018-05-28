28.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Крым, Россия, Финансы, Экономика

Бизнес в Крыму придумал, как обойти санкции


Ассоциация предпринимателей Республики Крым и Севастополя знает схему привлечения западных инвестиций в обход санкций.

Об этом сообщает издание «Новый Севастополь».

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«Если будет интерес у севастопольских предпринимателей, то можно провести круглый стол с представителями органов госвласти, мы разъясним схему. Она дает хорошие возможности в обход санкций заводить деньги в Крым», – заявил на конференции «Малый бизнес большого Севастополя» гендиректор Ассоциации Гирей Бекиров.

Он отметил, что Ассоциация активно сотрудничает со Сбербанком, чтобы объяснять потенциальным инвесторам, как работают финансы в Крыму.

«Потому что первый вопрос у немцев: как мы заведем деньги, как мы их выведем? Дайте нам схему. Мы этот вопрос хорошо проработали», – уточнил Бекиров.

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