Арабские нефтяные шейхи не подумали, связавшись с Россией Путина – эксперт

02.04.2020, Киев, Игорь Петров

У России есть ресурсы и возможности для того, чтобы выиграть ценовую войну у Саудовской Аравии.

Об этом на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

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«Мы не начинали эту ценовую войну, но мы в ней находимся, и резервы почти 600 млрд долларов составляли, и есть возможность снижать издержки при производстве нефти, и качество нашей нефти, потому что в условиях борьбы с Саудовской Аравией и за китайский рынок, и за российский – это оказывается важным аргументом.

Европейские заводы именно из нефти Urals формируют свою корзину, получают нужное количество дизеля. Наша нефть ESPO также достаточно хорошие позиции имеет в Китае. В этой войне все средства хороши, в том числе война идет и на информационном фронте.

Иногда диву даешься, каких только сюжетов не начитаешься – и про то, что Европа отказывается от Urals, что чуть ли не на улицу нефть российскую выливают, что массово идет отказ от поставок, разрыв контрактов, Китай отказывается от российской нефти. Каждый день читаешь огромное количество странных новостей, в том числе и российского производства», – удивляется эксперт.