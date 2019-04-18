Арабский журналист развенчал украинские мифы о притеснении татар в Крыму

18.04.2019, Ялта, Владимир Гладков

В российском Крыму местные татары имеют равные права с остальными гражданами и не подвергаются каким-либо притеснениям.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» в ходе Ялтинского международного экономического форума рассказал шеф европейского регионального бюро арабского телеканала «Аль-Маядин» Абдель Мунем Салем.

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«Буквально в понедельник я имел честь пообщаться с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым, и один из основных вопросов, который был задан мной: как себя чувствуют мусульмане в целом и крымские татары в частности. Я получил очень полноценный ответ, охватывающий все сферы, в очередной раз убедился в том, что здесь все граждане равны, как перед Богом, так и перед законом. Я не встречал ни разу людей, которые бы жаловались, хотя часто бываю в Крыму и имел возможность общаться и с мусульманами, и с крымскими татарами. Я не слышал ни разу никаких жалоб относительно их прав и свобод, как религиозных, так и гражданских.

Я сам мусульманин, часто бываю в Крыму, моя супруга крымчанка, поэтому я Крым знаю близко и хорошо. Даже от своих крымских родственников я ни разу не слышал ничего плохого про крымских татар и про мусульман, наоборот, они живут единой дружной семьей», – отметил журналист.

При этом журналист отметил существенный рост интереса арабского мира к Республике Крым в связи с близким географическим расположением относительно арабских государств, имеющих партнерские отношения с Россией.

«Здесь несколько причин, на мой взгляд. Во-первых, географическая близость к проливам Босфор и Дарданеллы, и ты оказываешься в Средиземном море, где уже начинаются арабские берега: Сирии, Ливана, Палестины, Египта, арабских стран Северной Африки. То есть это близко и доступно, есть прямые пути сообщения через море, и это одна из причин.

Вторая причина, что Россия – близкий друг и партнер арабов, а Крым – это часть России. И еще важный исторический аспект, что Крым является родиной крымских татар, которые являются мусульманами. Это тоже дополнительный фактор, который сближает арабов с этим регионом», – пояснил Абдель Мунем Салем.

Также представитель арабского телеканала высказал мнение, что произошедшие за пять лет колоссальные изменения на полуострове являются только началом его дальнейшего развития в составе российского государства.

«Крым стал полностью энергетически независимым, он вырабатывает столько электроэнергии, сколько ему нужно, и даже может экспортировать излишки в ту же Украину.

Очень много инфраструктурных проектов сделано за пять лет с момента воссоединения Крыма с Россией, это не только энергетика, это и газопровод, восстановление истощенной инфраструктуры, промышленности, развитие социальной сферы, это, конечно, красавец-мост. Скоро мы ожидаем открытия и железнодорожного сообщения с материковой Россией, так что развитие видно налицо, и я думаю, что это не предел, все будет продолжаться и развиваться», – резюмировал он.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что украинская журналистка Олеся Медведева из киевской интернет-газеты «Страна» устроила себе тур в Крым, где смогла лично убедиться в отсутствии репрессий и притеснений татар.