02.03.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Ближний Восток, Война, Вооруженные силы, Общество, Политика, Россия, Сирия, Турция
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Арабы уже недовольны Эрдоганом, дело за антитурецкой консолидацией – эксперт


Президент Турции Реджеп Эрдоган зацепился за Идлиб, чтобы вернуть остатки своего потерянного «авторитета» в арабском мире.

Об этом на пресс-конференции заявил ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО МИД России Юрий Зинин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы обратимся к 60 – 70 годам, то увидим, что в арабском регионе лидировали Египет, Ирак, Сирия, Ливия, Южный Йемен, Алжир, которые брали курс на прогрессивные преобразования при поддержке СССР и соцлагеря, – рассказал эксперт. – Эта эпоха ушла в прошлое, арабские страны во многом утеряли свои позиции… Турция делает упор на идею неоосманизма, культивирования умеренного ислама под турецкими знаменами, за этим стоит желание восстановить свое влияние в экономическом, финансовом, политическом плане».

По словам Зинина, у Эрдогана были шансы на это, он обладал поддержкой определенной части арабских элит, но после начала «Арабской весны» арабский мир увидел, что стоит за этими лозунгами. И большинство стран отвергли этот путь.

И сейчас это заметно по отрицательной реакции на турецкую агрессию в Сирии стран Персидского залива, которые изначально поддерживали антиасадовскую, ваххабитскую оппозицию.

«В Идлибе, на мой взгляд, происходит попытка Эрдогана зацепиться, продолжить курс, но вряд ли у него получится, во всем арабском мире, кроме Катара, отрицательно относятся к действиям Эрдогана, – считает ученый. –  Выход из положения состоит в том, чтобы арабы в какой-то мере консолидировались, прекратили раздрай и поддержку (сирийской – ред.) оппозиции, и тогда планы Турции вряд ли осуществятся».

Ранее журналист и политолог Роман Газенко призвал Москву продолжить жесткую политику по отношению к Анкаре, чтобы добиться мира в Сирии.

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