Эксперты призывают Москву додавить Эрдогана

01.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Москва должна продолжать жесткую политику по отношению к Анкаре, и тогда турецкий президент пойдёт на серьёзные уступки по Сирии, где сейчас имеет место эскалация в Идлибе.

Об этом в эфире телеканала «НТВ» заявил российский политолог и журналист Роман Газенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эрдоган – это политический импотент, у которого очень слабые внутриполитические позиции, и он вынужден сейчас компенсировать всё, что происходит у него в Турции, на внешнеполитическом фронте. Мы понимаем, что Юго-Восток Турции, курдский регион, оттуда «двухсотые» идут прямыми рядами, и популярности Эрдогану это не добавляет. И он вынужден сейчас изображать крутого парня на внешнеполитическом фронте, потому что турки – гиперпатриоты, и аплодируют силе.

Но происходит интересный момент – пропорционально падению популярности Эрдогана в Турции, как ни странно, растёт популярность Путина. Потому что Путин крутой парень, он умеет драться.

Что произошло сейчас? Кое-что изменилось, чего не учёл ни господин Трамп, ни Эрдоган. Кое-что меняется сейчас в России. Видимо, наши внутриполитические изменения привели к тому, что впервые Россия не проглотила ни сбитый самолёт, ни десятитысячный контингент турков в Сирии, а просто дала отпор. Не важно, сама или руками сирийцев, но разгромила эту бронетанковую колонну.

И только после этого Эрдоган понял, что здесь ему выписывают «стоп». И в Турции тоже все прекрасно понимают, что, чем больше у него политической гибкости, тем больше у него шансов что он своим лицом столкнётся с другой частью своего организма, что и произошло.

Никакой дальнейшей эскалации не будет, если Россия будет всё время демонстрировать готовность давать адекватный отпор: «Ребята, вы вошли на территорию Сирии, вас никто сюда не приглашал. Это вы? Нет, не вы? Получите», – утверждает Газенко.

В свою очередь дипломат и историк Николай Платошкин призвал российский народ ввести против Турции санкции и перестать ездить туда отдыхать.

«Надо аккуратно бить в глаз, создавать против него [Эрдогана] внешнеполитический фронт, потому что он боится всех. Помните, на курдов наехал, Трамп прислал ему одно маленькое письмо: «Сидеть!» Всё, стал сидеть спокойно.

В Ливию хотел тоже отправить бандитов, так наш единый с европейцами фронт сказал: «Стоять!», и всё, стоит. Поэтому сейчас нашим гражданам пора поиметь совесть, прекратить ездить в эту страну и давать деньги этому негодяю. И он сразу стухнет, и тогда жизни наших солдат и офицеров в Сирии ничего не будет угрожать. Он трус, надо на него нажимать», – призвал Платошкин.

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