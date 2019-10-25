Арахамия рассказал, что делать с «коллаборационистом» Шевченко

25.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Участие депутата Верховной Рады, члена президентской фракции «Слуга народа» Евгения Шевченко в эфире российского телеканала не является «зрадой».

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Арахамии, Шевченко не знал, что вместе с ним будет участвовать глава ДНР Денис Пушилин.

«Его подключили к эфиру, ему никто не говорил вообще, с кем он будет общаться.

Говорят: «К студии подключись, пожалуйста», как вы подключаетесь к Скайпу. Я считаю, что там вообще нет даже намека на преступление какое-то.

Ну смотрите, как это выглядит – вы сейчас подключаете по Скайпу кого-то, а оказывается, что напротив него подключили какого-то преступника. И потом уголовное дело», – подбирал аргументы Арахамия.

При этом, глава фракции подчеркнул, что пришлось поговорить с Шевченко строго и «на повышенных тонах»

«Я лично общался на очень повышенных тонах с господином Шевченко по этому поводу, но сейчас я хочу его (оправдать, – ред.).

Вообще, он не виноват в этом процессе. Ему предложили журналисты присоединиться к студии, где был такой же разговор, как тут. Как он мог предусмотреть, что кто-то там появится на другом экране», – увещевал Арахамия.

Напомним, после участия Шевченко в эфире ток-шоу «Большая игра» депутат от «Европейской солидарности» Порошенко Николай Княжицкий заявил, что Верховная Рада обязана лишить Шевченко неприкосновенности.