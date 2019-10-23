У Порошенко обозвали депутата Зеленского «коллаборационистом» и требуют его ареста

23.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Верховная Рада обязана лишить неприкосновенности депутата от «Слуги народа» Евгения Шевченко, чтобы СБУ смогла взять его под стражу за точку зрения о необходимости прямых переговоров Киева и неподконтрольных территорий, высказанную в эфире российского ТВ.

Об этом у себя в «Facebook» написал депутат от «Европейской солидарности» Порошенко Николай Княжицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Депутат от «Слуги народа» Евгений Шевченко принял участие в российском пропагандистском ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале». Там он успел наговорить, что акции «Нет капитуляции» организовали националисты против власти, и заказчиков сейчас ищут правоохранительные органы. Языковой вопрос – был поднят ультранационалистами и привёл к расколу общества. И еще много вещей, которые пропагандирует российская пропаганда.

Евгений Шевченко показал себя предателем и коллаборационистом. Конечно, должна быть реакция от партии «Слуга народа», представителем которой он является с опровержением этих слов и извинениями перед украинцами», – написал возмущённый порохобот.

Однако, по словам Княжицкого, это не самое страшное, что наговорил Евгений Шевченко.

«В самом начале эфира он заявил, что будет говорить от имени украинской власти. Впоследствии он предложил встретиться украинской стороне напрямую с руководителем террористов Пушилиним. Это полностью ложится в российскую версию событий, где Кремль здесь ни при чем, на Украине гражданская война – договаривайтесь сами. И это уже не особое мнение депутата. Выступление представителя власти от власти с предложением договариваться с террористами – это государственная измена. Евгения Шевченко должна взять под стражу СБУ, а перед тем снять неприкосновенность с него Верховная Рада», – потребовал нардеп.

Также Княжицкий призвал всех депутатов-националистов поддержать снятие неприкосновенности с Евгения Шевченко и подписать заявление о преступлении, которое будет направлено ​​в СБУ.

«Надеюсь, что в «Слуге народа» вспомнят, что они слуги народа Украины, а не Кремля и сами инициируют уголовное дело против коллаборанта», – добавил он.

Напомним, фракция «Европейской солидарности» во ВРУ насчитывает 27 депутатов. Фракция «Слуги народа» – 252 депутата.