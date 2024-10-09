Арест храброй одесситки: А что сделали остальные горожане для освобождения города?

Арестованная за попытку развернуть флаг России в центре Одессы женщина совершила поступок, вероятно, осознавая, какими будут последствия. Её героические действия – повод для остальных одесситов задуматься, что каждый сделал для освобождения родного города от нацистской оккупации?

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Владимир Корнилов.

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«Поступок, безусловно, героический. Ее слова «Никогда не прощу того, что случилось 2 мая в Одессе» объясняют многое. Можно представить, сколько одесситов разделяют этот гнев, но говорят об этом шепотом, на кухнях, между своими. Выйти открыто с российским флагом в центре оккупированной Одессы – это действительно нужно обладать незавидным мужеством и отвагой. Другое дело: надо ли было проявлять свои взгляды столь открыто, понимая, каковы будут последствия?.. Что ж, «безумству храбрых поем мы песню». Пусть одесситы задумаются над тем, что каждый из них может сделать и что он сделал для освобождения своего города от нацистской оккупации, длящейся с того самого 2 мая 2014 года», – отметил Корнилов.

Поступок смелой женщины – свидетельство того, что Одесса ждет Россию, в свою очередь рассуждает публицист Максим Калашников.

«Одесса должна жить в нашем сердце именно как Южная Пальмира, как наш южный русский, новороссийский город. Надо всячески затыкать рты тем, кто говорят, что там нет наших. Нет – ждут, надеются до сих пор и мне пишут из Одессы окружными путями люди. Пока они есть, помимо местных рагулей, он должен в наших сердцах оставаться как русский город, и мы должны туда обязательно вернуться, но не превратив Одессу в руины… Одесса, ее дух южнорусской Пальмиры, столицы Новороссии, как видите, жив и до сих пор проявляется. Об этом следует помнить, ребята. То, что сейчас происходит, лишний раз говорит о том, что нужно вести специальную военную операцию несколько иным путем, о чем мы много раз говорили уже, не превращая города в щебень. Сами понимаете, есть более целесообразные, рациональные точки приложения усилий», – заявил Калашников в видеоблоге.