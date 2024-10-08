Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Неизвестная женщина развернула в центре Одессы флаг России. Она поднялась на подножие, с которого два года назад варварски стащили памятник Екатерине II, и попыталась прикрепить триколор к постаменту. Однако группа «патриотической» молодежи (судя по хамскому тону) — «парубки и дивчины» — вырвали у нее флаг и попытались сжечь. Пока кто-то не предложил оставить его как вещдок для полиции, которая тут же была вызвана.

Укро-патриоты окружили женщину и принялись оскорблять, закидали ее стаканчиками с кофе. А больше всего их возмутил тот факт, что несколькими часами ранее по контейнерному терминалу, всего в километре от обезглавленного постамента, случился прилет.

Официальная версия:

«В результате атаки баллистическими ракетами «Искандер-М» по инфраструктуре одесского порта пострадал сухогруз Optima под флагом Палау. Погиб один украинец — работник склада, еще четверо иностранцев — члены экипажа сухогруза, пострадали».

Активисты вопили «Кто это сделал?!!». На что женщина отвечала: «Вы думаете это Россия убивает людей?». А кто ж, мол, еще, кричали гиены и интересовались мотивами ее поступка, даже не давая ответить. Из того, что слышно на видеозаписях, удалось разобрать, что женщина развернула триколор в честь «дня рождения моего президента», что «Ахмат — сила!», а «Россия — мощь».

Гиены хотели избить ее, но приехала полиция.

Естественно, что гниль в пабликах тут же принялась вычислять данные бесстрашной одесситки.

Ночью нацист Ганул написал:

«СБУ задержала сепаратистку, она была в розыске за поддержку России. По моей информации, поедет в СИЗО».

Его паства возрадовалась:

«А можно случайный слив от СБУ как ее пытают?» (а ведь это не шутка).

«Пока пару таких мразот публично не повесят — будут и другие. Поэтому эту проблему можно решить лишь судом Линча».

Официальных комментариев от гестапо пока нет.

А мне лишь остается напомнить, что площадь, еще несколько месяцев назад называвшаяся Екатерининской, теперь носит название Европейская. И с этих самых пор на ней происходят поистине европейские события — то «якась моторна жиночка» не стерпела и посреди белого дня справила на площади большую нужду, подтеревшись флажками Украины с именами погибших ВСУшников, которыми укронекрофилы заставили все вокруг.

То там обязательно какие-то мажоры Лепса из машин слушают, показывая патриотам «факи»… А героическая одесситка пришла и одним махом «в консерватории все подправила».

Ценой своей свободы и жизни. Держим кулаки.