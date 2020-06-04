04.06.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Политика, Россия
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Арестован политик Николай Платошкин


Оппозиционный российский политик Николай Платошкин, выступавший с левых позиций, арестован по обвинению в организации массовых беспорядков, сообщается на его странице в фейсбуке.

«Николай Николаевич арестован! Следственный Комитет провел обыск на квартире Николая Николая Платошкина. Ему вменяют организацию массовых беспорядков», – говорится в сообщении.

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В СМИ и телеграм-каналах уже выдвигаются версии произошедшего. Одни утверждают, что Платошкин был проектом одной из «башен Кремля» и пал жертвой борьбы конкурирующих групп во власти.

Другие допускают, что Платошкин специально раскручивается в роли «жертвы режима» для размытия электората КПРФ.

Третьи, напротив, считают Платошкина потенциальным претендентом на роль нового главы Компартии вместо Геннадия Зюганова и арест, якобы, срывает планы занятия должности лидера КПРФ.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров призвал к аресту Платошкина как иностранного агента.

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