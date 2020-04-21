Платошкина потребовали привлечь к аресту как «американского агента»

21.04.2020, Москва, Максим Карпенко

В «Единой России» инициируют расследование в отношении одного из активных критиков власти, который активно раскручивается в последнее время левыми силами, дипломата Николая Платошкина.

Об этом в эфире интернет-канала Национально-освободительного движения заявил депутат Госдумы, координатор НОД Евгений Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам политика, высказывания Платошкина могут быть признаны призывами к свержению власти, а самого оппозиционера Федоров назвал «американским агентом».

«Мы направили его высказывания для анализа на предмет попадания под статьи Уголовного кодекса. Если там найдутся основания, то соответственно, я направлю материалы по привлечению его к уголовной ответственности и немедленному аресту.

Только не домашнему, а настоящему. Для того он в 18-м году и был десантирован из США в Россию, чтобы заменить Навального, который уже к тому времени, американцы поняли, не справляется.

И в союзе с КПРФ, которые им давние союзники еще по 91-му году, по ликвидации СССР, запустить процесс ликвидации российского государства», – возмущен Федоров.