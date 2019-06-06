Арестована элитная квартира назначенца Порошенко

06.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Печерский райсуд Киева арестовал имущество замглавы СБУ Виктора Кононенко, назначенного еще во времена президента Петра Порошенко и считающегося его соратником.

Об этом в своем блоге сообщил адвокат, экс-замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Портнов опубликовал копию решения суда, в которой говорится, что квартира в Киеве, принадлежащая Кононенко, была незаконно выведена из числа служебных. Обвинение настаивает, что недвижимость должна быть возвращена в фонд служебных жилых помещения СБУ.

«Коллеги, информирую, что сегодня, в рамках учебно-воспитательных мероприятий по углублению демократии, по нашему иску суд арестовал имущество одного из самых ближайших соратников Порошенко – заместителя Главы СБУ Кононенко. Того самого, который выполнял грязные задачи Порошенко и Грицака, а потом получил от государства и присвоил себе дорогую квартиру в элитном комплексе центре Киева.

Цель – вернуть государству украденное у него имущество и ещё раз передать сигнал приспешникам Порошенко – скоро всё выложите из карманов и положите туда, откуда взяли», – прокомментировал решение суда Портнов.

Ранее Портнов анонсировал судебное преследование Петра Порошенко и его окружения.