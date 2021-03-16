Арестованный ФСБ украинский шпион уже раскололся и сдал всех кураторов

16.03.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Арестованный в Крыму ФСБ по обвинению в работе на спецслужбе гражданин России Есипенко проживал на Украине и прибыл на полуостров незадолго до празднования седьмой годовщины Русской весны. Он являлся сотрудником финансируемого США издания «Крым.Реалии». Среди его задач был сбор компромата на украинских политиков – об их недвижимости на территории полуострова. Причем, как на Виктора Медведчука, так и на Владимира Зеленского.

Об этом в своем блоге рассказывает журналистка Юлия Витязева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Гражданин этот является журналистом информационного издания «Крым. Реалии», которое постоянно публикует антироссийские статьи – «журналистские расследования» в основном о том, что крымчане якобы недовольны российской властью.

С учётом имеющейся информации, можно с абсолютной уверенностью заявить, что все свои тексты так называемый журналисты этого так называемого СМИ согласовывали со Службой внешней разведки Украины.

Что вполне логично. На сайте «Крым.Реалии» указано, что они являются крымским проектом «Радио Свобода», который был запущен сразу после «аннексии» Россией Крымского полуострова. Финансируется это СМИ Конгрессом США. Так что возникает резонный вопрос, а на кого работают «Крым.Реалии»? Исходя из вышеизложенного – на украинские и американские спецслужбы.

Получается, что так называемые борцы за демократию и свободу слова, – просто голос западных спецслужб. Ни больше, ни меньше.

Но это ещё не все! Как удалось выяснить, Есипенко получал редакционные задания от сотрудницы проекта «Крым.Реалии» Алены Сороки, материалы которой можно найти на его сайте.

Судя по всему, Есипенко, который постоянно проживает в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, появился в Крыму накануне празднования «Крымской весны» не случайно. Остается только догадываться, какие цели ставили перед ним его кураторы.

Но и это ещё не все!

Из достоверных источников нам стало известно, что по заданию того самого Кравчука из СВР Украины Есипенко собирал информацию о недвижимости в Крыму украинского президента Владимира Зеленского и руководителя партии «Оппозиционная платформа» Виктора Медведчука и Татьяны Черновол. Активно интересовался любым компроматом на главу Крыма Сергея Аксенова, в том числе и в его окружении.

Не исключено также, что спецслужбы Украины могли отправить Есипенко для участия в диверсиях и провокациях, которые готовились ими накануне годовщины крымского референдума. Не зря ведь у него было с собой взрывное устройство. Как мы знаем, украинским спецслужбам не впервой использовать диверсантов на Крымском полуострове.

Подведём итог: уроженец Украины с российским гражданством по заданию украинских спецслужб и при поддержке Госдепа США собирал компромат на … президента Украины. Есть над чем подумать, не так ли, Владимир Александрович?» – пишет Витязева.