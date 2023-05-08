Арестованный мэр Одессы гуляет по Приморскому бульвару

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Не смотря на то, что 4 мая Высший антикоррупционный суд Украины отправил мэра Одессы Труханова в СИЗО с правом выйти под залог в размере 13 миллионов гривен, 6 мая Геннадий Леонидович уже был замечен гуляющим по Приморскому бульвару в Одессе.

Подробности его, с одной стороны справедливого, с другой, явно заказного Киевом судилища и задержания, тут.

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Но поначалу даже показалось, что Труханов, не спешащий вносить денежный залог, чтобы не отправиться на нары (как это — у миллионера нет денег?!), идет на принцип. Во всяком случае, его адвокат Александр Лысак заявил после оглашения вердикта следующее:

«Я пока не очень понимаю, чем руководствовался суд. Раньше они отказывали прокуратуре в содержании под стражей, говорили, что нужен баланс, что мэр должен исполнять обязанности. Что же поменялось? Почему сейчас необходимо, чтобы он сидел в СИЗО? Ну ок, СИЗО так СИЗО. Будем бороться».

Кроме того, адвокат сетовал, что его несчастный клиент проведет на шконке аж целые выходные, так как поданная защитой апелляция будет рассмотрена не ранее восьмого числа, то есть после выходных.

Злые языки, впрочем, поговаривали, что мэр Одессы намеренно хотел отсидеться в тюрьме, чтобы переждать некие грядущие лихие для города времена (глобальные чистки неугодных чиновников-«сепаров», инициированные Киевом, или бомбежки — не ясно). Но «добрые люди» не позволили. Сначала за «побратыма» вступился Виталий Кличко, предложивший взять Труханова на поруки:

«Это уже третий мэр, которого фактически убрали через суд. И это похоже на очередную попытку притеснений местного самоуправления. И, к сожалению, уже становится тревожной тенденцией — убирать избранных общиной мэров. Поэтому я прошу суд взять Труханова на поруки».

К Кличко не прислушались. Но тут в бой вступил владелец заводов, газет, пароходов, строительный и земельный магнат, депутат трухановской партии «Доверяй делам», муж судьи Одесского окружного административного суда… короче, простой одесский парень с Молдаванки Дмитрий Танцюра, который, вопреки чаяниям босса (или же так было задумано), внес за него залог в размере 13,42 миллиона гривен.

«Это мои личные, задекларированные средства, с которых уплачены налоги», — заявил он.

Так что, хош не хош, а одесскому мэру — преодолев себя, понимаю — пришлось опять перейти с баланды на устриц.

Что, Геша, опять придется через силу записывать к 8 мая видос о примирении с фашистами? Давай-давай. И на этот раз не подведи друзей-нацистов.