Арестованный организатор митинга против сдачи Косово неделю держит голодовку

Оливер Галич .  
23.02.2023 21:23
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Косово, Общество, Политика, Протесты, Россия, Сербия, Скандал, Судебный произвол


Один из организаторов митинга против сдачи Косово, журналист Деян Златанович, арестованный 17 февраля на 30 суток по делу о призыве к насильственному изменению конституционного строя Сербии, с момента ареста держит голодовку протеста.

Об этом 23 февраля сообщил его адвокат Марко Пушица, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Один из организаторов митинга против сдачи Косово, журналист Деян Златанович, арестованный 17 февраля на...

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Деян Златанович и другой организатор упомянутого митинга  – Дамнян Кнежевич – были жёстко задержаны спецслужбами после проведения митинга перед зданием администрации президента Сербии поздно вечером 15 февраля. Тогда же президент Сербии Александр Вучич в специальном обращении к нации заявил, что митинг был организован антисербскими организациями, которые рассчитывают достичь своих целей путём насилия, при поддержке из-за рубежа, намекая на Россию.

Редактор патриотического портала «Србин.Инфо» Деян Златанович, несколько раз выкрикнул на митинге «Ко подпише, њега убише!» («Кто подпишет, будет убит»). Речь шла о подписании так называемого франко-немецкого плана урегулирования по Косово, который фактически является ультиматумом Белграду.

В частности, в нём предусматривается соблюдение «территориальной целостности» Сербии и «Республики Косово», «нерушимость границ», признание «государственных символов» и всего лишь «особое устройство» сербской общины в Косово.

Именно слова Златановича сербские власти позиционируют как «угрозу высшему руководству Сербии», что является своеобразным подтверждением: в Белграде  собираются принять франко-немецкий план по Косово. При этом адвокаты журналиста утверждают, что он лишь перефразировал слова сербского академика Душана Ковачевича: «Тот, кто подпишется под независимостью Косово, умрёт до того, как высохнут чернила».

Пушица заявил, что Златанович отказывается от еды в знак протеста, так как считает, что не совершал никаких преступных действий по изменению конституционного строя Сербии, и что против него ведется политическое преследование.

«После вчерашнего допроса Деяна Мировича «опасность» влияния Златановича на свидетелей исчезла, поэтому защита подала ходатайство о замене меры пресечения на домашний арест», – отметил адвокат.

«Я ожидаю, что суд примет апелляцию адвоката и что Златанович будет освобожден из тюрьмы в течение ближайших дней, в первую очередь, из-за плохого состояния здоровья и инвалидности, а также из соображений гуманности и законности», – сказал Марко Пушица.

Освобождения Златановича также требует Союз журналистов Сербии и профсоюз журналистов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», сербские патриоты требовали отставки Александра Вучича, пытаясь прорваться в здание его администрации.

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