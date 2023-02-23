Арестованный организатор митинга против сдачи Косово неделю держит голодовку

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Один из организаторов митинга против сдачи Косово, журналист Деян Златанович, арестованный 17 февраля на 30 суток по делу о призыве к насильственному изменению конституционного строя Сербии, с момента ареста держит голодовку протеста.

Об этом 23 февраля сообщил его адвокат Марко Пушица, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Деян Златанович и другой организатор упомянутого митинга – Дамнян Кнежевич – были жёстко задержаны спецслужбами после проведения митинга перед зданием администрации президента Сербии поздно вечером 15 февраля. Тогда же президент Сербии Александр Вучич в специальном обращении к нации заявил, что митинг был организован антисербскими организациями, которые рассчитывают достичь своих целей путём насилия, при поддержке из-за рубежа, намекая на Россию.

Редактор патриотического портала «Србин.Инфо» Деян Златанович, несколько раз выкрикнул на митинге «Ко подпише, њега убише!» («Кто подпишет, будет убит»). Речь шла о подписании так называемого франко-немецкого плана урегулирования по Косово, который фактически является ультиматумом Белграду.

В частности, в нём предусматривается соблюдение «территориальной целостности» Сербии и «Республики Косово», «нерушимость границ», признание «государственных символов» и всего лишь «особое устройство» сербской общины в Косово.

Именно слова Златановича сербские власти позиционируют как «угрозу высшему руководству Сербии», что является своеобразным подтверждением: в Белграде собираются принять франко-немецкий план по Косово. При этом адвокаты журналиста утверждают, что он лишь перефразировал слова сербского академика Душана Ковачевича: «Тот, кто подпишется под независимостью Косово, умрёт до того, как высохнут чернила».

Пушица заявил, что Златанович отказывается от еды в знак протеста, так как считает, что не совершал никаких преступных действий по изменению конституционного строя Сербии, и что против него ведется политическое преследование.

«После вчерашнего допроса Деяна Мировича «опасность» влияния Златановича на свидетелей исчезла, поэтому защита подала ходатайство о замене меры пресечения на домашний арест», – отметил адвокат.

«Я ожидаю, что суд примет апелляцию адвоката и что Златанович будет освобожден из тюрьмы в течение ближайших дней, в первую очередь, из-за плохого состояния здоровья и инвалидности, а также из соображений гуманности и законности», – сказал Марко Пушица.

Освобождения Златановича также требует Союз журналистов Сербии и профсоюз журналистов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», сербские патриоты требовали отставки Александра Вучича, пытаясь прорваться в здание его администрации.