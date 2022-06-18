Арестованный СБУ за «госизмену» украиноязычный сатирик Ян Таксюр остаётся третий месяц в СИЗО, несмотря на рак

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Новости Украины

Семья задержанного СБУ сатирика и телеведущего Яна Таксюра, которого более трех месяцев удерживают в застенках, обвиняя в госизмене, объявила сбор средств на юридическую помощь.

Об этом в своем блоге заявила его дочь Мария, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ян Таксюр представлял опасность для бандеровского режима, поскольку был украинизояычным автором, но при этом в своих сатирических произведениях разоблачал нацистов и боролся за единство УПЦ с Русской Церковью.

По словам Марии, Таксюру вменяют, что он писал произведения, которые якобы подрывают суверенитет Украины.

«В данный момент идет судебный процесс. У обвинения есть психолого-лингвистическая экспертиза, которая приходит к выводу, что литературные произведения моего отца подрывают суверенитет нашего государства. Мы, если честно, до сих пор не можем понять, какое именно произведение отца вредит суверенитету или нарушают территориальную целостность нашей страны. Моему папе в этом году 70 лет, он – онко больной человек, который уже более трех месяцев находится в следственном изоляторе. Тем не менее, он не унывает, не ропщет на судьбу и на судебном заседании держится прекрасно. Я думаю, что это происходит потому, что так много людей о нем молятся… Мы снова объявляем благотворительный сбор, так как для усиления юридической защиты в процесс вводятся еще два адвоката. Также мы будем добиваться медицинского обследования отца, так как за время пребывания под стражей его здоровье значительно ухудшилось», – заявила дочь арестанта.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что дело Таксюра грубо сфальсифицировано и развалится в суде при работе грамотных адвокатов.