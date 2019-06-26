Арестованный в Керченском проливе украинский моряк женился в московском СИЗО

26.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Арестованный по итогам инцидента возле Керченского пролива украинский моряк Виктор Беспальченко и его невеста Татьяна сегодня расписались в СИЗО “Лефортово” в Москве, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

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“Поздравляю военнопленного украинского моряка Виктора Беспальченко и его невесту Татьяну с радостным событием! Спустя несколько месяцев подготовки, получения разрешений от следствия и администрации СИЗО, преодоления административных барьеров, мечта молодых осуществилась и сегодня они расписались!” – написал адвокат.

По его словам, после короткой церемонии бракосочетания молодым предоставили один час для общения под присмотром охранников СИЗО.

“В этой связи желаю новобрачным только одного — скорейшего освобождения Виктора и счастливого медового месяца подальше от России. А советом и любовью у них и так будет все замечательно!” – добавил Полозов.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли несогласованный с РФ переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве. В конце мая Международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить украинских моряков.