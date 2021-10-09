Арестованный в Крыму экстремист-меджлисовец оказался в психушке

09.10.2021 11:18 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Обвиняемый в подготовке теракта в Крыму диверсии зампредседателя запрещенного в России Меджлиса Нариман Джелялов помещен в психиатрическую больницу.

Об этом в своем блоге сообщил его адвокат Николай Полозов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Полозова, ранее Джелялов отказался проходить психиатрическую экспертизу, которая будет длиться от трех до четырех недель.

«Никаких оснований помещать его в психиатрическую больницу не имеется. В таком случае никаких иных причин принятия следователем решения о направлении Наримана Джелялова на психиатрическую экспертизу, кроме как применение карательной практики, предположить невозможно… Это все является элементами комплексной карательной системы, направленной, в том числе, на подавление воли следственно-арестованного и создании неприемлемых условий содержания», – заявил Полозов.

По мнению политолога Ивана Мезюхо, антироссийские силы создают Джелялову образ мученика и «борца с режимом», поэтому заявления о давлении на него будут продолжаться и лишь усиливаться.

«Антироссийские силы уже не в первый раз обвиняют наши власти в якобы применении карательной психиатрии в Крыму. Эти обвинения безосновательны. Очевидно, что сегодня вокруг Наримана Джелялова пытаются выстроить образ мученика, борца с российским государством. Это делается на всех уровнях – о нем говорят украинские представители в ООН, представители органов государственной власти Украины. Мне кажется, что это не первое громкое заявление по поводу этого гражданина и далеко не последнее. Ждем более экспрессивных комментариев о якобы нарушениях, связанных с правом на честный и справедливый суд и тому подобное», – прогнозирует политолог.

Напомним, что, по данным ФСБ, взрыв газопровода в селе Перевальное под Симферополем, который произошел 23 августа этого года, был организован Главным управлением разведки Минобороны Украины.

По подозрению в совершении преступления были задержаны четыре экстремиста, среди которых был и Джелялов.