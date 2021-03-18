Арестованный в Крыму шпион признался: Искал компромат на Зеленского

18.03.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Арестованный накануне ФСБ в Крыму по обвинению в работе на украинские спецслужбы Владислав Есипенко признался, что фактически был двойным агентом – выполнял на полуострове задания СБУ, а также собирал компромат на Владимира Зеленского для спонсируемого Госдепом США «Радио Свобода».

Об этом Есипенко рассказал в интервью крымскому тележурналисту Олегу Крючкову. Канал «Крым 24» обратился в ФСБ с запросом об интервью после того, как украинские СМИ заявили, что задержанный подвергался пыткам и психологическому давлению. Есипенко опроверг эту информацию.

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Ранее судимый Есипенко сообщил, что сотрудничал как стрингер с крымским филиалом американского «Радио Свобода». Одним из последних заданий, полученных из редакции в Киеве, было снять недвижимость Зеленского.

«Было редакционное задание проекта – снять дом Зеленского. В Ливадии. Я снял это», – сказал Есипенко.

Очевидно, что речь шла о сборе компромата, поскольку элитная квартира в российском Крыму, от которой не отказалась семья Зеленского и вносит все необходимые платежи за нее в российский бюджет, регулярно упоминается украинскими националистами как пример «сотрудничества с оккупантами». Реанимация темы недвижимости Зеленского могла понадобиться США для давления на Зеленского – например, как способ сделать его более сговорчивым. Американцы прибегают к такому приёму на Украине уже далеко не в первый раз. Ранее именно «Радио Свобода» раскручивало скандал с элитным отдыхом Петра Порошенко на Мальдивах во время боевых действий на Донбассе.

Интересно, что при этом Есипенко одновременно работал и на украинские спецслужбы. Он рассказал, что был завербован сотрудником СБУ Виктором Кравчуком. В 2017 году в Киеве тот предложил Есипенко сбрасывать ему ролики, которые он снимал для «Радио Свобода». Это были опросы людей на улицах, съемки крымских водохранилищ.

Сотрудник СБУ Виктор Кравчук

Есипенко был арестован после того, как забрал из схрона под Армянском недалеко от границы с Украиной взрывчатку. Он уверяет, будто бы она предназначалась не для диверсии, а для «самообороны».

«Я поехал на схрон, извлёк его оттуда. Скорее всего, спецслужбы Украины заложили. Для самообороны я эту гранату взял себе. Для самообороны от агрессивных людей», – сказал Есипенко.