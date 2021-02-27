Стрелков отчитал радующихся информации Аксёнова о квартире Зеленского в Ливадии

27.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Жена президента Украины Владимира Зеленского, на которую оформлены апартаменты в элитном жилом комплексе «Император» возле царского дворца Ливадии под Ялтой, исправно вносит коммунальные платежи по российским правилам.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Аксенов не исключил, что Зеленский рассчитывает бежать в свой пентхаус на полуостров в случае, если на Украине ему будет грозить опасность.

«Господин Зеленский, его жена, является до сих пор владельцем имущества на территории Республики Крым. Задолженности по коммунальным платежам нет, значит, «оккупантам» платит он все активно и спокойно, ничего не смущает. Держит, говорят, на случай, если придется политическое убежище искать у нас…

Квартира оформлена на супругу, как положено, является плательщиком коммунальных платежей. Я думаю, что если ему предстоит бежать из Украины, то куда бежать? Бежать в Крым, просить политического убежища. Я думаю, это единственный выход», – заявил Аксенов.

Украинский политолог Тарас Березовец уже назвал озвученную Аксеновым информацию «скандалом». «Интересно, как это удаётся Зеленскому?» – возмутился Березовец.

«Так жена Зеленского платит по российским законам в российский бюджет коммунальные за квартиру в Крыму? СБУ дело завела? За эти средства покупают патроны, которыми стреляют в наших героев», – язвительно комментирует украинский блогер Анатолий Шарий.

«Сам Зеленский в возвращение Крыма не верит, о чем он не раз говорил со сцены. При этом собственность в Крыму не продает или не отрекается от нее демонстративно – в знак протеста. А значит, рассчитывает приезжать после своего президентства. Если не станет к тому моменту персоной нон-грата. У России тоже есть персональные санкции против украинских политиков. Тут и оплата коммунальных услуг не поможет», – рассуждает сенатор Алексей Пушков.

А вот экс-командир ополчения Донбасса Игорь Стрелков, напротив, счёл информацию, озвученную Аксеновым, оскорбительной. Он призвал посчитать, «у скольких защитников Новороссии, искалеченных в боях против уважаемых киевских партнеров», есть недвижимость на ЮБК. Стрелков назвал возмутительной информацию о том, что «семья открытого и наглого врага РФ спокойно владеет собственностью» в российском Крыму.