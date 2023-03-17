Арестованный в Сербии с чемоданом валюты экс-генерал СБУ отрицает, что отмывал деньги

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Бывший начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ, экс-генерал Андрей Наумов отрицает, что незадекларированные при транзите через Сербию валюту и другие ценности он получил вследствие отмывания денег.

Об этом Наумов заявил 17 марта на заседании суда в сербском городе Ниш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, Андрей Наумов был задержан в июне 2022 года на пограничном переходе Прешево между Сербией и Северной Македонией по подозрению в отмывании денег. В его автомобиле BMW были обнаружены незадекларированные ценности: 608 тысяч евро, около 125 тысяч долларов, а также драгоценные камни. С тех пор бывший генерал СБУ содержится под стражей в городе Ниш на юге Сербии.

На заседании суда в этом городе, состоявшемся 17 марта, Наумов заявил, что упомянутые ценности – это «семейные деньги», которые он взял с собой, чтобы переехать к семье в Турцию.

Адвокат Наумова Милан Петрович заявил в ходе слушаний, что «Наумов дал полное объяснение происхождения денег, а также того, куда он их вез и зачем». Ранее Петрович заявлял, что его клиент перебрался в Турцию со своей семьей ранее, и ехал через Сербию транзитом.

Кроме обвинения в отмывании денег, за что Наумову грозит до 10 лет тюрьмы, в суде города Ниш также слушается дело об экстрадиции экс-генерала СБУ на Украину. Киевские власти требуют выдачи Наумова за злоупотребление служебным положением и хищения. На слушаниях по запросу Украины о его экстрадиции Наумов свою вину также отрицал, а его адвокат заявляла, что её клиенту на Украине грозит смертельная опасность.

Ранее сербская редакция ВВС отмечала, что «Андрей Наумов, которого Владимир Зеленский публично объявил предателем и лишил звания, покинул Украину 23 февраля, за несколько часов до начала российского вторжения». В свою очередь, сербские СМИ ранее писали, что Белград и Москва обсуждают передачу Наумова России в обмен на его показания против Зеленского.

Как сообщал «ПолитНавигатор», начались судебные слушания о выдаче Андрея Наумова на Украину.