Киев требует от Белграда экстрадиции экс-генерала СБУ, посвящённого в тёмные дела Зеленского

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Новости Украины

Украина обратилась к Сербии с требованием об экстрадиции бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ, экс-генрала Андрея Наумова.

Сейчас он содержится под стражей в городе Ниш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщила сербской редакции ВВС адвокат Наумова Таня Савич, 19 октября состоялось первое заседание суда по делу об экстрадиции её подзащитного. Однако до сих пор неизвестно, что Киев назвал причиной экстрадиции Наумова, потому что запрос Украины не был прочитан.

«Мы до сих пор официально не знаем, запрашивается ли экстрадиция на основании какого-то общеуголовного преступления, или дело идёт о государственной измене, поскольку об этом несколько раз упоминал президент Украины», – сказала Савич.

По словам адвоката, её клиент заявил в суде, что опасается за свою жизнь в случае экстрадиции на Украину.

«В 2020 году на него было совершено покушение, и у нас есть судебный приговор в отношении лица, совершившего это деяние. Есть подозрение, что его заказчики сейчас находятся в окружении президента Украины, и мой клиент сказал, что если его экстрадируют, то это будет его смертный приговор», – утверждает Савич.

В суде не раскрывают подробностей дела.

«Судья по предварительным производствам Высокого суда в Нише ведёт процессуальные действия по делу гражданина Украины Андрея Наумова на основании запроса об экстрадиции на Украину», – это всё, что сказано в письменном ответе судьи Мишко Радивоевича на запрос сербской редакции BBC на сербском языке.

Министерство юстиции Сербии, отвечающее за экстрадицию иностранных граждан, и Высшая прокуратура в Нише не ответили на запрос об экстрадиции Наумова. При этом источники ВВС в правоохранительных органах Сербии сообщили, что экстрадиция запрашивается на основании коррупции.

«Основа – коррупция, хищение государственных средств. Так больше шансов, что запросу удовлетворят», – сказал источник.

Сербское правосудие расследует в отношении Наумова дело об отмывании денег, однако официальное обвинение бывшему украинскому генералу до сих пор не предъявлено. Суд несколько раз продлевал ему срок пребывания под стражей, последний истекает 2 декабря 2022-го, после чего прокуратура должна либо передать обвинительное заключение в суд, либо закрыть дело.

Сербская редакция ВВС отмечает, что Андрей Наумов, которого Владимир Зеленский публично объявил предателем и лишил звания, покинул Украину 23 февраля, за несколько часов до начала российского вторжения. Сербские СМИ ранее писали, что Белград и Москва обсуждают передачу Наумова России в обмен на его показания против Зеленского.

Как сообщал «ПолитНавигатор, Андрей Наумов был задержан в июне 2022 года на пограничном переходе Прешево между Сербией и Северной Македонией по подозрению в отмывании денег. В его автомобиле BMW были обнаружены незадекларированные ценности: более 600 тысяч евро, около 125 тысяч долларов, а также драгоценные камни.