Арестович: «Новая тактика ВСУ под Балаклеей застала русских врасплох»

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Новости Украины

С выходом к Балаклее Харьковской области Украина получила возможность обстреливать Изюм и Купянск – населенные пункты, через которые идет снабжение восточной группировки союзных войск.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича, быстрая атака на Балаклею стала возможна благодаря «новой тактике» ВСУ.

«Это значит, что Изюму возникла очень серьезная угроза. Но самое главное не это, самое главное, что с восточной окраины этого города, который мы не произносим, мы достаем до Купянска артиллерией. А это основная артерия снабжения всей этой банды в районе Изюма, всей северо-восточной группировки на Донецк, всего, что наступало на Славянск и Краматорск, Соледар и Северск. Это грандиозная проблема для них, реально, большущая. Сам факт, что мы поставили это под огневой контроль, это очень болезненная история… Там мы применили новую интересную тактику, которую до сих пор не применяли, о ней еще рано говорить, хотя они узнают, конечно. Тоже дурацкая ситуация – они все это знают, а мы вынуждены оговариваться обиняками. Ну, хорошо, обиняками – новая тактика, которая застала их врасплох, они не успели ничего сделать», – заявил Арестович.

Имела или место новая тактика, но пока ВСУ, как подтверждают источники с мест, добились успехов под Балаклеей.

Российский военкор Андрей Руденко в своем блоге отмечает, что атака ВСУ на Балаклею не должна была стать неожиданной, потому что об ее угрозе говорили давно.

«ВСУ собирали силы для удара на Балаклею, Изюм и Купянск более месяца, по крайней мере об этом знали мы – репортёры. Я уверен, в ГШ эти данные докладывались ещё раньше. Сейчас хохлы давят массой и продвинулись, взяв дорогу на Купянск под огневой контроль, Балаклея теперь в оперативном окружении. Будет попытка отрезать и Изюм. Очень хочется надеяться, что нашим большим погонам есть чем ответить на этом направлении. И да, я не удивлюсь, если следующая попытка наступления будет в районе Угледара (ДНР) с выходом к Волновахе. На всякий случай предупреждаю, вдруг таких данных нет у полководцев», – пишет Руденко.