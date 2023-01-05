Арестович обещает за пару месяцев уничтожить российскую армию

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Украина якобы настолько хорошо готова к наступлению российской армии, что справится с любой группировкой за два-три месяца.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы понимаем, что наступление возможно. Мы к нему готовы во всех вариантах. Посмотрим, удастся ли им собрать новые 200 – 300 тысяч. У меня не вызывает никаких сомнений попытка сделать это, но вызывают сомнения где они возьмут вооружение, военную технику, чем они будут их снабжать, кормить. Что взять за ядро, если сейчас предстоит лечь последним кадрам. Ну и качество подготовки всего этого состава», – сказал он.

«Но в любом случае, если они завтра начинают наступление, убивать эти 200 тысяч мы будем месяца два-три, не меньше. То есть к апрелю. Если они в феврале нападают – это по июнь. Если в марте – то по июль. Если в апреле, убивать их будем аж до августа. За это время они надеются подготовить третью группировку, и в идеале ввести в бой пока не закончится эта. То есть, вести войну на истощение, пока мы не заплачем, или пока Западу не надоест нас снабжать», – резюмировал политик.