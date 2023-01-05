Патриарх Кирилл призвал к перемирию на Рождество. Инициативу встретили скептически
Патриарх Московский Кирилл призвал установить рождественское перемирие на 36 часов. Его обращение опубликовано на сайте РПЦ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова», – говорится в обращении.
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Так, депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский напоминает:
«На моей памяти было больше сотни подобных перемирий, привязанных к различным датам, событиям и праздниками – соблюдали их только мы».
Бывший командир ополчения Игорь Стрелков напоминает, что глава РПЦ избегал критических заявлений в адрес властей Украины, «пока уважаемые киевские партнеры расстреливали Донбасс», а «его тогдашние подопечные из УПЦ (МП) открыто благословляли ВСУ на этот самый расстрел».
«А теперь – когда практически всё УПЦ ушло в раскол – «проснулся». К «Рождественскому перемирию» призывает. Кого? Иудея Зеленского? …Лучше-бы обратился к президенту с просьбой восстановить институт военных священников», – пишет Стрелков.
Критикует инициативу Патриарха также историк Модест Колеров.
«Зачем патриарх Кирилл призвал к Рождественскому перемирию? По должности? Ради красного словца? Ведь патр. Кирилл очень опытный и трезвый человек и не может верить в то, что для неонацистской б. УССР Рождество значит хоть что-нибудь. Тогда зачем он так подставляется? И подставляют нашу героическую армию? Не оторвался ли он от реальности?».
На Украине призыв предстоятеля РПЦ ожидаемо отвергли. Сообщения о перемирии сопровождаются злорадными и оскорбительными комментариями.
Печально известный куратор сайта «Миротворец» Антон Геращенко называет главу Русской Церкви «кровавым патриархом».
А депутат Верховной рады от партии Зеленского Максим Бужанский дает понять, что самостийников задела формулировка о «междоусобном конфликте», поскольку и Киев, и Запад настаивают, что это конфликт межгосударственный, поскольку русские и украинцы – якобы, не один народ.
«Российский Патриарх Кирилл обращается к сторонам, вовлеченным в какой-то там «междоусобный конфликт» на предмет Рождественского перемирия. Подозреваю, что речь о разборках между Пригожиным и Шойгу, к нам подобная формулировка точно не имеет никакого отношения», – юродствует Бужанский.
Российская телеведущая Марина Ким поясняет ситуацию:
«Почему в первую мировую перемирия соблюдались неукоснительно и наши братались с немцами, которых на завтра снова начинали безжалостно утюжить, но вот в день Рождества Христова все это — на задний план.
Да верно потому, что Бог еще жил в душах европейцев в те времена, и наши знали — в этот день враг не выстрелит исподтишка или очередью в упор, не устроит диверсию, не предаст законы перемирия.
Сегодняшний наш враг, наши соседи, никаких правил войны не соблюдают. У них нет чести, совести, доверия, веры, уважения к себе и к другим. Они лгут, манипулируют, предают, кощунствуют. Нарушают все договоры, обещания, клятвы, законы войны и мира.
Их нацики возвели в культ кладбища, то есть смерть, рисуют там козлиные морды, пентаграммы — такая гремучая смесь искаженного скандинавского язычества, и сатанизма. А Господь — это жизнь и любовь и ничто иное.
Поэтому перемирия, наверное, все же не будет. Не с кем примиряться».
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