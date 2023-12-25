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Многие готовые воевать против России неонацисты резко стали отказниками после того, как поняли, что на фронте их не ждёт ничего, кроме «мясных штурмов».

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Василию Голованову заявил находящийся в США бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Украина хочет выжить как государство, ей нужно ужесточать мобилизацию, потому что войны такого масштаба не выигрываются только добровольцами. Но если человека призвали, загнали в бусик или вынудили приехать из-за границы, что с ним будет происходить? На самом деле среди отказников очень много мотивированных, но просто они не хотят, чтобы их применяли как живое мясо. Они хотят, чтобы их вооружили, обучили – и применяли не на мясных штурмах», – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что ситуация усугубляется ещё и тотальным обманом всушников касательно денежных вознаграждений: причитающихся выплат не получают даже побывавшие на передовой бандеровцы.

«Мы смотрим, как наш противник это сделал. У них доля пропаганды, и доля социального обеспечения – двести тысяч рублей получает российский солдат, плюс выплаты, материальные, премиальные, и прочее. Это очень большие деньги для российской глубинки. У нас же система начисления настолько странная и сложная, и настолько зависит от произвола командиров, что ты должен очень сильно понравиться командиру, чтобы получать свои сто или сто двадцать тысяч гривен», – отметил он.

«Сплошь и рядом мне солдаты рассказывают, что допустим на АГС работали, десять дней на передовой, но стрелял не из окопа, а из полузакрытой позиции чуть сзади. Возвращается, а командир говорит: «Ты ж не был в первой линии, поэтому тебе тридцать тысяч». И такое сплошь и рядом, система неадекватна усилиям военнослужащих», – добавил Арестович.