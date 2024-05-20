Арестович объяснил, почему Зеленский не в состоянии управлять страной

Владимир Зеленский и его команда не в состоянии проконтролировать выполнение своих приказов. Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко, объявленного в РФ в розыск, заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мне рассказывали харьковчане, как Зеленский съездил в Харьковскую область. Он приехал, выслушал людей из местной администрации, которые сказали ему, что все в порядке, что укрепления самые лучшие в мире, а новости плохие про Харьков распространяют враги. Он согласился, пожал руку, раздал награды и уехал. Как вообще так возможно, почему бы ему самому не проехать по области, посмотреть. Или почему не спросить фотоснимки района, где видно, что нет никаких укреплений? Почему он не слушает СБУ, почему он не слушает ГБР, которые ему должны докладывать? Почему он не может потребовать реального доклада? Почему он не может обеспечить себе реальную информацию?» – сказал беглый чиновник.

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«Ребята, вы не понимаете, он актер. Для него работа заканчивается, когда он вышел, произнес красивую мужественную речь, и ушел. Дальше должны работать остальные. Я когда в Офис пришел, я недельки через две пришел к Ермаку с предложением, говорю, давайте сделаем маленький отдел, который будет контролировать, какое количество распоряжений ваших президентов выполняется. Он сказал, не надо, потому что 95% не выполняется. Зачем нам это знать? Они даже не понимают, что частью любой работы является проконтролировать приказ, который ты отдал. Позиция Зеленского – если я свою часть работы сделал, то я не виноват. Если меня обманули во время доклада, это плохие те, кто меня обманул, а не я, который отвечает за всё в воюющей стране, что не могу себе обеспечить реальной информации», – добавил Арестович.