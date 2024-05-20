Арестович отчитал украинцев, посмевших катить бочку на Блинкена

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Украинцы ни в коем случае не должны ругать поведение госсекретаря США Энтони Блинкена, который в момент прорыва позиций ВСУ под Харьковом играл рок-н-ролл в одном из клубов Киева.

С таким предостережением в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко, объявленного в РФ в розыск, выступил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Блинкен делает мощнейшее заявление агитационное в Китае, символизм, в защиту Украины, и показывает Путину, что мы не отдадим Украину. И вот это все стадо, претендуя на роль моральных авторитетов, потому что «мы же за Харьков переживаем, а он в Харьков даже не поехал», уже обвиняет Блинкина, от решения которого зависит их судьба чуть более чем тотально. Вот я обвиняю человека, от которого зависит моя судьба тотально. Во-первых, как я попал в подобное положение, что я от кого-то завишу тотально?» – сказал Арестович.

«А второе: о чем я думаю, когда я его обвиняю? У нас вместо реалистических вопросов лубок. И это состояние полнейшего распада морального. Точнее уже аморального. Это уже продукты вторичного распада. Это не мораль распалась, а аморальность уже распадается», – добавил сбежавший в США экс-глашатай Банковой.