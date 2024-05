Блинкен признал себя дьяволом на фоне обстрелов Харькова

В ходе своего вчерашнего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен сыграл на гитаре и спел в одном из ночных клубов украинской столицы. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает американское информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», опубликовавшее соответствующее видео.

И на Украине, и в России обратили внимание, что высокопоставленный американский чиновник фактически поглумился над украинцами.

Недоволен и киевский политолог Михаил Чаплыга.

Прокомментировал выступление Блинкена и первый зам представитель РФ в ООН Дмитрий Полянский.

А собкор ВГРТК в США Валентин Богданов обратил внимание, что Блинкен спел в Киеве песню Нила Янга «Rockin in the Free World».

«Вещь это не случайная. Острый социальный памфлет на американскую жизнь и состояние мира с обилием комментариев о бедности внутри штатов. Все эти «люди спят в своей обуви, про безудержную наркоманию и про то, что у нас есть добрый и нежный пулемет».

То есть или Блинкен жестко троллит принимающую его сторону или это пасхалочка от госсекретаря США тем, кто за все вышеперечисленное все еще готов воевать до последнего украинца. Тогда вообще как-то страшно за них.

«Don’t feel like Satan, but I am to them

So I try to forget it any way I can»

(Не чувствую себя сатаной, но я для них им являюсь.

Поэтому я стараюсь забыть это любым способом).

Есть ведь в песне Янга, которую исполнял Блинкен и такая, совсем уж саморазоблачительная строчка», – отмечает Богданов.