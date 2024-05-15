Блинкен признал себя дьяволом на фоне обстрелов Харькова

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В ходе своего вчерашнего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен сыграл на гитаре и спел в одном из ночных клубов украинской столицы. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает американское информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», опубликовавшее соответствующее видео.

И на Украине, и в России обратили внимание, что высокопоставленный американский чиновник фактически поглумился над украинцами.

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«Блинкен что-то пиликающий на гитаре в Киеве прям посреди войны, обстрелов, смертей, эвакуаций, русского наступления – это дополнительный штрих к картине сплошного безумия в котором находятся украинцы. Absolutely madness. Для него это возможно какое-нибудь кино, экскурсия в зоопарк, сафари на землях населенных дикарями. Вам нравится, что вас считают дикарям, украинцы?», задается вопросом депутат Народного совета ДНР Владислав Бердычевский.

Недоволен и киевский политолог Михаил Чаплыга.

«Не знаю, кто придумал подбить Тони на пляски в ночном клубе на фоне бомбардировки Харькова… но ход по истине гениальный! Теперь либо Америка – враг и лицемер в лице общественности (включая мировую)… либо с них 3 Пэтриота и простим. Ну, ок, два хотя бы, но сейчас», – предлагает Чаплыга.

Прокомментировал выступление Блинкена и первый зам представитель РФ в ООН Дмитрий Полянский.

«Кстати сказать, выступление Блинкена в киевском музыкальном клубе – это выстрел «в молоко» с точки зрения тех аргументов, которые западники продвигают об ужасных условиях жизни на Украине из-за «варварских российских обстрелов» (наслушались об этом и на сегодняшнем заседании. Жизнь украинцев невыносима, говорите? Нет света, везде руины? Однако, музыкальный клуб есть, свет там горит, люди отдыхают… да и ресторан с пиццей американский дипломат в Киеве нашел! А в Газе работают пиццерии? А музыкальные клубы? А почему же вы про Газу заседания не собираете и оружие Израилю поставляете? Вот какие вопросы, скорее всего, возникнут у тех, кто еще не разучился думать. А в Америке таких все еще, слава богу, достаточно», – написал Полянский в своем тг-канале.

А собкор ВГРТК в США Валентин Богданов обратил внимание, что Блинкен спел в Киеве песню Нила Янга «Rockin in the Free World».

«Вещь это не случайная. Острый социальный памфлет на американскую жизнь и состояние мира с обилием комментариев о бедности внутри штатов. Все эти «люди спят в своей обуви, про безудержную наркоманию и про то, что у нас есть добрый и нежный пулемет». То есть или Блинкен жестко троллит принимающую его сторону или это пасхалочка от госсекретаря США тем, кто за все вышеперечисленное все еще готов воевать до последнего украинца. Тогда вообще как-то страшно за них. «Don’t feel like Satan, but I am to them So I try to forget it any way I can» (Не чувствую себя сатаной, но я для них им являюсь. Поэтому я стараюсь забыть это любым способом). Есть ведь в песне Янга, которую исполнял Блинкен и такая, совсем уж саморазоблачительная строчка», – отмечает Богданов.

На текст песни обратил внимание и московский политолог Сергей Марков.

«Блинкен назвал себя Сатаной. Он спел в Киеве украинцам «я не чувствую себя Сатаной, но я для них он. Так что я просто пытаюсь забыть это все, как только могу». «Don’t feel like Satan but I am to them. So I try to forget it any way I can». Это слова песни Rockin in the Free World, Нила Янга, которую Блинкен спел в баре Киева. То есть Блинкен вполне осознаёт, что он выступает в роли Сатаны для несчастных украинцев. Блинкен выпил в баре, расслабился, и подсознание сказало правду», – считает Марков.