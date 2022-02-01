Арестович послал на три буквы США за призыв к выполнению «Минских соглашений»

США лишь пугают войной и на словах поддерживают Украину, а на деле – требуют от Киева выполнения «Минских соглашений».

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Арестович пересказал позицию США.

«Единственное, что вас может спасти – это полное сосредоточение сил и помощь союзников». Мы говорим: «Так давайте помощь!». – «Эээ, понимаете, мы же вам дали 700 «Джавелинов», это очень много».

На 3,5 тысячи километров фронта предполагаемого, если считать с Белоруссией – это «так много», а если посчитать с Черным морем, то на пять тысяч. Если на пять, то на 30 километров один «Джавеллин». В самый раз!

И потом они говорят нам, что «Ну, вообще-то, мы вам помогать не будем. Че это наши солдаты будут за вас воевать? Вы за демократию западную, нас спасаете, спасибо за то, что удерживаете правый фланг НАТО, восточный фронт, но мы вам помогать не будем. А еще было бы очень неплохо сесть за стол «Минских переговоров», и там как-то кластеры рассмотреть более покладисто, чем вы рассматривали до сих пор».

Все же очень просто. И последовательность заявления: «Страшная российская угроза». Псаки все эти, все эти товарищи, которые печеньки раздавали – Нуланд и так далее, они говорят один и тот же месседж подряд, каждое заявление.

И даже Остин, министр обороны США. Мы-то надеялись, что он – представитель «глубинного государства», что он сейчас как покажет… А он говорит следующее: «Страшная российская военная опасность, неизменная поддержка Соединенными Штатами территориальной целостности и независимости Украины, и необходимость выполнить «Минские соглашения» как единственный путь к миру».

Не пошли бы они нахер с их «Минскими соглашениями»! Я – специалист по «Минским соглашениям», я за год стал большим специалистом, я их наизусть знаю уже. Это конец Украине в ее нынешнем виде», – заявил Арестович.