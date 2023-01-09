Арестович: Потерь у ВСУ могло быть вдвое меньше

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Даже победа над Россией не принесёт Украине мира – в этом случае у её границ на долгое время будет неспокойная территория, сотрясаемая конфликтами и гражданскими войнами, в которых примет участие и Киев.

Об этом в эфире видеоблога объявленного Следкомом РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов киевского политолога Юрия Романенко заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Второй раунд войны с Россией гарантирован. Россия распадается, гражданская война, куча беженцев сюда, приграничные войны, как у всех соседей Сирии. Мы должны быть сильными. Но покажите силу», – трепался он.

После этого Арестович признался, что страна оказалась к войне абсолютно не готова.

«Вы же при огромном количестве частной инициативы за одиннадцать месяцев не сподобились сделать нормального беспилотника, долетающего до Энгельса. Частных производителей, готовых делать беспилотники, долетающие до Петропавловска-на-Камчатке – много. Но лежит шлагбаум, система их не пускает. Частного производителя в ВПК нет, есть сплошная коррупция. Особенно во время войны. А если сказать народу, что потерь могло бы быть на 50% меньше, если бы допустили частную инициативу в ВПК? Погибнет, условно, сорок тысяч по результатам войны, а могло бы двадцать. Это наши друзья, товарищи, жёны. Это всё неготовность системы», – валял дурака советник президента.

Напомним, ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что реальные потери Украины могут быть в десять раз выше заявленного украинским чиновником.