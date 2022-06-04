Арестович пугает: Через 10 лет Украины не будет

Новости Украины

Запад подводит Украину к тому, что ей придется заключать с Россией очередной аналог «Минских соглашений». Итогом этого будет закрепление за РФ очередных областей Украины, а через несколько лет ситуация повторится, и Киев потеряет еще ряд регионов.

Об этом в интервью российской либеральной пропагандистке Юлии Латыниной заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Что удалось кремлевскому руководству сейчас навязать Западу? Удалось навязать двойной сценарий, вернее, вилку сценариев. Если до этого, особенно после первой встречи Раммштайна, особенно после визита Блинкена и Остина установка была очень четкая, против нее не возражали, что мы должны довести ситуацию до разгрома путинских войск здесь, в Украине, и ослабления путинского режима до такой степени, что он не мог бы угрожать военной силой своим соседям. Это была четкая установка, артикулированная Джонсоном, Блинкеным, Остином – министром обороны США. А потом появился второй сценарий, и это целиком заслуга российской дипломатии и спецслужб, сочетание экономического давления и прочее. Звучит оно так: «Мы не должны дать Украине проиграть». А это очень плохой сценарий, потому что за этим сценарием для нас маячит «Минск-3». И план, который предложил итальянский МИД, который горячо поддержали в Европе, – это же, на самом деле, сценарий «Минска-3». Пусть с приемом Украины в ЕС, пусть с какой-то сделкой новой и так далее, но для нас это неприемлемый сценарий», – сказал советник.

Он полагает, что за «Минском-3» стоит очень конкретная и жесткая реальность.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Заключается она в том, что за Российской Федерацией остаются захваченные территории или часть захваченных территории. Эти территории немедленно начинают эксплуатироваться, против нас же призывают и мобилизуют наших же граждан, про разграбленное зерно, сельское хозяйство, вымороченные мозги детям, которым привезли российские учебники, российских учителей и воспитателей, про секретные тюрьмы в Херсонской области, где убивают людей и так далее мы пока говорить не будем даже. Мы остановимся только на одном – что они мобилизуют все индустриальные, технические ресурсы и людей для того, чтобы украинцы продолжали убивать украинцев в рядах оккупационной армии. И этот «Минск-3» закончится тем, что эксплуатация этих ресурсов и заключение мирной сделки снимет часть санкций с России, они их используют на восстановление боеспособности, через полтора, два, четыре, пять лет они пойдут в очередное наступление, потом сценарий повторится и будет «Минск-4», потом «Минск-5», только над каждым «Минском» они будут захватывать по две-три области у нас и в конце концов, за 10 лет Украины не будет», – заявил Арестович.