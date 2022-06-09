Арестович: Референдума не будет. ВСУ продвигаются к Херсону

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Новости Украины

Организаторы референдума по присоединению к России Херсонской области будут жестоко наказаны мерами физического насилия.

С такими угрозами в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича, украинская армия якобы продвигается в сторону Херсона и не допустит проведение референдума.

«Радужные заявления про референдум выглядят только ужасающими. Меня многие спрашивали – так что же, мы не сможем препятствовать этому референдуму? Да сможем, друзья мои. Эти все заявления как раз потому и участились с такой силой, что украинская армия потихоньку добирается к городу Херсону. Этот референдум как бы мы в глотки не забили вам там, ребята, организаторы, вашими липовыми бумажками про референдум. Свернем в трубочку, засунем с двух сторон, понимаете», – заявил Арестович.

При этом президент Украины уверяет, что ВСУ сегодня не в состоянии проводить наступательные операции.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что освобожденные в ходе спецоперации на Украине территории станут частью Российской Федерации.