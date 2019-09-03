Арестович увидел, как по Крещатику идут бойцы ЛДНР

03.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украину могут заставить выполнить политическую часть Минских соглашений по «формуле Штайнмайера».

Об этом в авторской колонке, опубликованной интернет-изданием «Апостроф», пишет киевский пропагандист Алексей Арестович.

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По его словам, Россия, пытаясь добиться отмены западных санкций, может пойти на некие уступки Украине.

«Но вопрос заключается в том, какого рода будут уступки. Есть опасность, что Украину заставят выполнять политическую часть Минских соглашений по «формуле Штайнмайера», когда не будет в полном объеме выполнена часть по вопросам безопасности. Это создает опасность того, что по Крещатику будут гулять боевики и россияне, которые проводили референдумы, провозглашали Л/ДНР, убивали наших военнослужащих и мирных граждан. А вопросы контроля над государственной границей или введения украинских войск на прежние оккупированные территории еще не будут решены», – опасается пропагандист.

При этом он надеется, что от такого развития событий по такому сценарию Зеленского удержит протест боевиков-атошников.

«Они уже продемонстрировали свои возможности на альтернативной ходе 24 августа, когда их было 50 тысяч, – утверждает Арестович. – А вообще этот ресурс может насчитывать и 150 тысяч очень активных людей».

Напомним, что «формула Штайнмайера» определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов, и на постоянной – после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.