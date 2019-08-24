Альтернативный марш «АТОшников» поплевал на Зеленского и пригрозил «ворогам»

24.08.2019, Киев, Владимир Гладков

В Киеве, помимо основного мероприятия, посвящённого празднованию Дня независимости, был проведён и неофициальный так называемый «Марш защитников Украины», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Боевики нацбатальонов, «ветераны АТО», семьи погибших украинских военных с их фотографиями прошли колонной от столичного парка Шевченко до площади Независимости.

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В ходе шествия заводила то и дело выкрикивал лозунги, которые подхватывала толпа. Среди них кричалки «Слава Украине – героям слава!», «Слава нации – смерть врагам!», «Украина – понад усе», «Москаляку на гилляку», «Нам нужна победа», так и «Луганск – это Украина», «Донбасс – это Украина».

Также заводила с рупором просил прокричать для «соотечественников в оккупации» «Крым – это Украина».

Кроме флага Украины, знамён карательных батальонов, чёрно-красного флага УПА, боевики также пронесли баннер, где на фоне флага УПА выставлялось требование к новой киевской власти: «Добровольцам государственное признание!».

Сами участники марша достаточно нелестно высказались об организаторах официального мероприятия.

«Нет, принципиально [не пошел на официальное мероприятие]. Это очень долгая история, она начинается с Майдана и последними выборами заканчивается. Я не поддерживаю нынешнюю власть. Не хочу иметь ничего общего», – сказал один из боевиков «АТО», отвечая на вопрос журналистов.

На аналогичный вопрос так же ответила и Юлия, супруга одного из погибших майданщиков Андрея Цепуна. Женщина также подчеркнула, что не пришла на официальную часть из принципа, да и никто их не пригласил.

«Нет, не были. Принципиально. У нас есть марш вместе с нами, защитниками, на этот [официальный] марш никто даже не приглашал», – сказала она.

«А если бы пригласили, вы пришли?» – спросила журналист.

«Не знаю», – ответила женщина.

Одна из матерей погибших «атошников» рассказала, как их волонтёры автобусами свозили на «Марш защитников», поблагодарив их за организацию.

«Мы приехали из Лозовой, Харьковская область, нас привезли автобусом, и мы, вот, со вчерашнего дня были на шествии», – рассказала женщина.

«А кто вас привёз?» – спросила журналист.

«Волонтёр Марина Полякова, спасибо ей, видите, как поддерживают. Мы в шоке, сколько людей вышло», – отметила мать.

Один из боевиков «АТО» также привёл на шествие и жену с грудным ребенком, который, по словам атошника, чувствовал себя как «сын героя Украины».

Примечательно, что не всем журналистам участники марша так легко давали комментарии и относились дружелюбно. Так, например, корреспондента телеканала «НАШ» провокаторы отталкивали с дороги, оправдываясь между собой словами: «Так это же мураевские гниды».

Марш посетили, по разным источникам, от 10 до 15 тыс. человек. Среди присутствующих можно было наблюдать членов проигравшей парламентскую гонку «Радикальной партии» вместе с их лидером Олегом Ляшко, а также министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна и и.о. министра здравоохранения Украины Уляну Супрун.

Раскольническая ПЦУ во главе с Епифанием также провели молебен по погибшим боевикам.

Далее организаторы решили завершать мероприятие неким подобием флешмоба. Некоторым участникам раздали фотографии «политзаключённых Кремля» и боевиков, попавших в плен к ЛДНР, и попросили поднять изображения над головой, чтобы это сфотографировали беспилотники.

Затем, помянув погибших минутой молчания, поскандировав националистические лозунги, исполнили гимн Украины, чтобы «враги увидели, какие мы единые и готовы дать им бой!». После исполнения гимна мероприятие завершилось под «Слава Украине» и «Смерть ворогам».

Напомним, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», в ходе данного «Марша защитников Украины» человек в исступлении бросился на колени перед проходящими боевиками.