Арестович заявил, что Зеленский «героически не сдаёт Крым Путину»

11.10.2021 21:15 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Патовое положение, когда Украина просит у Москвы аудиенции, но при этом топчется на месте из-за страха перед радикалами пропустить мимо повестки Крым и Донбасс, означает, что президент Владимир Зеленский «героически» не выполняет «хотелки России».

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они не смогли проломить Зеленского. Смотрите, какой интересный анекдот происходит: с первого дня избрания Зеленского и по сей день – внутренняя украинская оппозиция обвиняет президента и всю команду в том, что мы сдаём интересы Украины в пользу России, а русские говорят, что Зеленский не продвигается, невозможно заставить сделать любое послабление, нам не интересно разговаривать, потому что нет результата. Нет результата – значит, что президент не выполняет хотелки России», – рассуждает Арестович. «Готова ли Россия на компромиссы? Она готова на возобновление дипломатического общения и экономических отношений, но Крым мы не трогаем, Донбасс не обговариваем – это невозможно», – добавил советник Зе-офиса.

В свою очередь, телеведущая Ольга Веремий напомнила, что в декабре 2019 года Зеленский на площадке Нормандского формата не обсуждал вопрос Крыма.

«В 2019 году во время Парижского саммита Зеленский не обсуждал Крым. Крым отсутствовал в повестке», – сказала она.

«Зеленскому нужно было начать марафон, сейчас он сделал «Крымскую платформу» и настаивает на том, что вопрос Крыма не может быть вынесен за скобки, – поспешил оправдаться Арестович. – Это означает, скорее всего, не только позицию Украины, но и общие договорённости со странами Запада и другими странами мира».

Напомним, ранее в журналистском антикоррупционном расследовании «Досье Пандоры» опубликовали компромат на Владимира Зеленского.

Кроме того, в Киеве заявили, что в Офисе президента Украины Владимира Зеленского размышляют о том, как организовать внеочередные выборы главы государства, чтобы на них победил нынешний глава государства, не до конца еще растерявший рейтинг.