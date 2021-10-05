«Досье Пандоры», или Почему пришло время бегства Зеленского

05.10.2021 15:18 (Мск)

Новости Украины

Последние события показывают, что Запад фактически списал в утиль шестого президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Зеленский уже прорабатывает маршрут своего бегства из «незалежной». «Досье Пандоры», которым его подставили «партнёры», – это даже не последняя капля в вопросе неизбежного Зе-импичмента. Это железобетонный аргумент на «посадку» Владимира Зеленского – ту самую «посадку», которую ещё будущий преЗЕдент обещал Порошенко и его пособникам накануне президентских выборов в 2019 году.

В офшорном расследовании Украину и её Зе-гаранта выделили особо, обозначив «незалежную» как лидера, вернее, – как услужника олигархов. Собственно, так оно и есть. Можно сказать, мечта Зеленского сбылась: после опубликования «Досье Пандоры» он стал персоной номер один в мире, его фото – на обложках мировых газет и журналов. Зе-президент стал самой обсуждаемой персоной. Правда, по сложившейся традиции украинских чиновников, на Зе выливают тонну фекалий, иными словами – правду.

Если Запад начал открыто «валить» Зеленского компрометирующими материалами в СМИ, то дело для Зе пахнет керосином. В издании Guardian указывается, что Зеленский пришёл к власти с обещанием очистить «незалежную» от олигархов. Однако глобальное расследование показало, что Зеленский очень похож на своих предшественников. Кроме того, «партнёрские» СМИ открыто говорят о проблемах, в которые «слуга» народа загнал страну.

Испанское издание El Mundo отметило, что репутации Зеленского угрожает не только «досье Пандоры», куда сильнее на имидж Зе-президента повлияет взлёт тарифов на газ и электроэнергию.

«Война, тарифы и резкое падение уровня жизни, – вот что беспокоит граждан Украины», – резюмирует корреспондент газеты.

Подмоченной получилась репутация у Зеленского не только на Украине, но в «цивилизованном» мире.

Я привёл в пример лишь мизерную долю того, что пишут о Зеленском СМИ коллективного Запада. Иными словами, «партнёры» «обеспокоены» тем, что творится на Украине (что в переводе на понятный язык звучит, как то, что Зеленскому нашли замену, он – израсходованный материал). Когда западная пресса выражает «обеспокоенность» положением дел в какой-либо стране, в это государство мигом врывается «демократия» – революция, госпереворот, кровопролитие. Это хорошо отработанная Западом схема свержения правительств и президентов.

Настала пора Зеленского пасть жертвой своих «партнёров». И на эту жертву он пошёл добровольно, – он предал своих предков-победителей, предал доверчивое украинское население, вступил в сговор с бандеровцами, фактически уничтожил Украину.

Зеленский был уверен, что западные «партнёры» будут сдувать с него пылинки, но знатно просчитался. Положение дел у шестого (как символично!) президента «незалежной» печальное. Импичмент для него награда. Зеленского ждёт тюрьма.

К примеру, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш также угодил в «досье Пандоры» и, как результат, – Национальный центр борьбы с организованной преступностью SKPV начал расследование финансовых операций всех чешских фигурантов документов об офшорных компаниях Pandora Papers.

Помнится, ещё не так давно квартал Зеленского высмеивал бегство Януковича. Ну что ж, «95 кварталу» пора снимать новый ролик о «крысиных бегах» в главной роли с Владимиром Зеленским. Ведь вся Украина скоро станет свидетелем нового побега – «слуги» народа. Только есть ли место на Земле, где шестёрке Зеленскому предоставят убежище?