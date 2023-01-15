Арестовичу угрожают расправой за признание о кривой работе ПВО в Днепропетровске

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Озвученное советником зеленского офиса Алексеем Арестовичем признание о том, что жилой дом в Днепропетровске был разрушен из-за того, что украинское ПВО так неудачно сбило российскую ракету, вызвало настоящее бешенство в Незалежной, где весь вечер пропаганда строила линию на исключительной вине Москвы.

«Я с первого дня войны говорил, что Арестович – самовлюбленный скот и помойный рот. Но в ОП на него явно кто-то делает ставку. Извините, не удержался, но СБУ и контрразведка обязаны отреагировать», – потребовал в своем блоге мэр Днепра Борис Филатов.

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Политтехнолог-нацист Алексей Голобуцкий признаёт, что Арестович долгое время врал украинской аудитории, и это приносило пользу, но сейчас он становится вреден.

«В начале агрессивной фазы войны он… взял на себя роль «антидепрессанта» для той же массовой аудитории без критического мышления. И даже был полезен какое-то время. Но всякий антидепрессант вызывает привыкание, затем побочки и, наконец, отторжение… Что касается его факапа с Днепром – на самом деле я не думаю, что это был осознанный пророссийский акт. Он просто вдохновенно создавал прямо на ходу очередной хайп… Никакой ответственности всё равно нести не придётся, как обычно. Поэтому самоцензура – для слабаков», – разоблачает Голобуцкий принципы работы самого известного украинского пропагандиста.

Ещё один нацист – член партии «Свобода» Александр Аронец также призывает к расправе над Арестовичем.

«Абсолютно повторил российский нарратив! Он просто сработал как спикер российского ИПСО… Если меня читают представители власти – сделайте что-то с ним. Ведь это внутренний враг», – требует Аронец.

Киевский нацист-адвокат Андрей Смолий припоминает, как Арестович накануне проговорился в эфире и о дезертирах, бежавших из рядов ВСУ под Бахмутом.

«Вспомните последнее об Бахмут. Якобы о «дезертирах». И так далее. Теперь уже воздушные силы, видите л,и плохие. Арестович такое впечатление что выполняет задачи по дискредитации наших защитников, ВСУ, ПВО. Дискредитации тех, кто 11 месяцев защищает страну. Людей, благодаря которым мы живы и имеем свою страну. Если это проглотить – это будет огромный удар по единству страны», – грозит Смолий.

Сейчас, чтобы нивелировать слова Арестовича, обслуживающие украинских силовиков площадки экстренно разгоняют видео, где при обрушении дома в Днепропетровске слышен только один взрыв. По задумке, это должно опровергнуть, что ракета была сбита, а не целенаправленно летела в здание. Хотя звук взрыва в момент перехвата ракеты украинской ПВО можно было просто легко вырезать из ролика.