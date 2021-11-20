Аресты чиновников в Крыму: почему Москва пошла на зачистку коррупционеров

Максим Карпенко. Просмотров: 20.11.202113:14 (Мск), Симферополь,

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Басманный суд Москвы арестовал до 17-го января министра культуры Крыма Арину Новосельскую. Ее подозревают в получении взятки в размере 25 миллионов рублей за покровительство строительной компании «Меандр», которая с 2018-го года не смогла достроить здание кукольного театра в Симферополе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на то, что на строительство нового здания выделили 930 миллионов рублей, компания не смогла довести его до конца, и теперь в центре крымской столицы стоит огромный бетонный недострой, а правительство республики расторгло контракт и внесло «Меандр» в список недобросовестных поставщиков.

Новосельскую задержали 17 ноября и на самолете перевезли в Москву. Само дело ведут не крымские, а столичные правоохранители, что сразу же стало поводом для различных версий. По словам крымского юриста и общественника Александра Талипова, причина в том, что компания «Меандр» выполняла заказы по всей стране, а концы этого дела ведут в высшие кабинеты Минкульта России.

«Сейчас по Новосельской, насколько я понимаю, произошла более федеральная история, потому что, в принципе, руководители фирмы, которая осуществляла ремонт кукольного театра, уже давно задержаны и сотрудничают со следствием, дают показания, находясь в местах не столь отдаленных. Они привлекались не только к строительству в Крыму, но и во всей России. При этом, везде были вопросы к качеству исполнения работ. Поэтому, я думаю, что в одних из показаний они, наконец, дошли и до кукольного театра. Я думаю, что экстренный вывоз Новосельской в Москву не связан с продолжением с крымскими чиновниками. Я думаю, что это связано с тем, что будут предъявляться дальнейшие претензии к бывшим руководителям Министерства культуры России, которые эту подрядную организацию заводили по многим объектам в России. Я думаю, что кейс Новосельской продолжит реализовываться уже именно в Москве», – заявил Талипов.

Новосельская в Крыму считается «политическим динозавром» – ее называют близкой к семье главы республики Сергея Аксенова, а потому, несмотря на несколько скандалов с ее именем, чиновница сохраняла свою должность.

Талипов отмечает, что Аксенов знал о готовящемся процессе по Новосельской, потому и сдержанно отреагировал на ее задержание.

«Несмотря на то, что Новосельская была «динозавром» крымского Совмина, начиная с 2014-го года, чуть ли не единственная должность, которая не подвергалась ротации, я думаю, что Аксенов не связан с этой историей. По моей информации, он знал о претензиях и о том, что будет реализация и, скорее всего, не вмешивался в эту историю, а ограничился сухими формулировками, что, как всегда, неприкасаемых нет».

Частью системной работы по борьбе с коррупцией в Крыму и Севастополе считает задержание чиновницы и местный политолог Андрей Никифоров:

«Если обратимся на весь этот период семи с половиной лет, то такие факты неоднократно случались. То, что коррупция присуща крымским управленцам, многим из них – это уже медицинский факт, поэтому я не вижу здесь ничего такого, что отличалось бы от предыдущих неприятных фактов. Постоянно идет работа по борьбе с коррупцией. Я просто удивляюсь и не могу понять психологию тех людей, которые, видя, как регулярно проряжают эти ряды, они все равно запускают руки куда не надо. Почему делом Новосельской занимаются московские силовики, сложно сказать. Может быть, это говорит о том, куда ведут линии этого дела».

Одновременно с задержанием Новосельской в Севастополе уличили в махинациях бывшего директора департамента потребительского рынка и сельского хозяйства Вадима Кирпичникова.

Наблюдатели связывают задержание Новосельской и Кирпичникова с общей работой силовиков по борьбе с крымской коррупцией.

«Обыкновенная системная работа, просто в разработку люди получают по мере получения информации и фактажа. А то, что коррупция, к сожалению, в Крыму имеет системный характер – это подтвержденный факт. Слухи о том, что это не конец, и будут новые громкие задержания, ходят, потому что в представлении прокуратуры фигурировал ряд чиновников, которые имели определенные нарушения, и по некоторым из них уже ведется оперативная разработка. Возможно, по некоторым мероприятия еще впереди», – заявил севастопольский политик Иван Комелов.

«Что касается Севастополя, то там большое количество жалоб уже давно было и есть на те же рынки – о том, что там неправомерно высокие платежи, что там коррупция, откаты. В принципе, множество публикаций на эту тему были в последние года полтора. Поэтому логично, что, наконец, правоохранительные органы на это отреагировали», – добавляет Талипов.