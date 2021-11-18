В Крыму задержана министр культуры, ругавшаяся матом

Министр культуры Крыма Арина (по паспорту – Вера) Новосельская, получившая широкую известность после того, как в прямом эфире ТВ нецензурно выругалась матом на совещании, задержана по обвинению в получении взятки в размере 25 миллионов рублей. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

По версии обвинения, такую сумму чиновница получила от фирмы «Меандр» за покровительство при реконструкции детского театра в центре Симферополя. Эта стройка изначально сопровождалась скандалом. Горожане протестовали против сноса старого здания в классическом стиле и возведения на его месте «бетонного монстра». Протесты были проигнорированы, на месте старого театра появилась многоэтажная «коробка», а затем стройка остановилась.

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«Следственные действия в отношении министра культуры были инициированы сотрудниками центрального аппарата ФСБ Москвы», – утверждает крымский общественник Александр Талипов.

По его данным, Новосельская под стражей в эти минуты доставляется в Москву, где завтра суд ей изберет меру пресечения.

«Следственные действия с ней в Крыму закончены. Завтра Басманный суд Москвы изберёт ей меру пресечения – два месяца содержания в СИЗО «Лефортово», – сообщил Талипов.

Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщение о задержании своей подчиненной прокомментировал сдержанно.

«Это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней. Уверен, что правоохранительные органы во всем разберутся, выяснят все факты и обстоятельства и сделают выводы в соответствии с законом», – говорится в заявлении чиновника.

Сообщение о задержании Новосельской активно комментируют и на Украине.

«До 2014 года Новосельская была заместителем министра культуры Автономной Республики Крым при Украине и помощницей нардепа от Партии регионов. Можно вывести чиновницу из Украины. Сложнее вывести Украину из чиновницы. Сумма, кстати, не очень большая (300 килобаксов). У нас, например, столько стоит должность начальника райотдела в сельской местности», – пишет в своем блоге одесский журналист Юрий Ткачев.

Это не единственное задержание проштрафившегося чиновника в Крыму. Накануне в Севастополе силовики провели обыск в квартире Вадима Кирпичникова, который до недавнего времени курировал в городском правительстве рынки и сельское хозяйство.

Экс-чиновник признался, что заключил без проведения торгов по заниженной стоимости договоры о размещении на длительное время нестационарных торговых объектов на пляже «Мыс Хрустальный» и набережной Корнилова.

В итоге бюджет Севастополя недополучил 1 млн рублей.

«В ходе допроса фигурант уголовного дела свою вину в содеянном признал. Он дает последовательные показания, сотрудничает со следствием. В связи с этими обстоятельствами сегодня по ходатайству следователя Киевский районный суд города Симферополя избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста», – сообщил Следственный комитет.