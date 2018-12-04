Аресты и увольнения идут на пользу Крыму – Марков

04.12.2018, Москва, Максим Карпенко

Аресты и задержания крымских топ-чиновников, а также частая смена руководства экономического блока республики связаны с неумением распоряжаться большим количеством средств, которые сегодня выделяются полуострову из федерального бюджета.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил российский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Эксперт посчитал позитивным моментом аресты, отметив, что они означают, что Москва держит ситуацию под контролем.

«Связанно это с тем, что в Крым пришли огромные бюджеты. И для их освоения не хватает ресурсов крымских, приходят туда другие ресурсы, это все приводит, в том числе, к коррупционным проявлениям… Сейчас, поскольку там эти огромные бюджеты, естественно, возникают коррупционные проявления. Очень хорошо, что снимают, снимают и снимают – значит, есть кто-то, кто это контролирует, не дает разрастить коррупционные опухоли и постоянно держит это под контролем… В целом, преобразования, трансформация Крыма осуществляется успешно», – заявил Марков.

Напомним, ранее в Москве ФСБ задержала вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, отвечавшего за реализацию в республике Федеральной целевой программы.

Следом за этим министр экономического развития Крыма Наталья Чабан ушла в отставку не проработав на этой должности и года.

Накануне стало известно об увольнении руководителя МинЖКХ Виталия Глотова.