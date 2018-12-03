03.12.2018, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия
Просмотров:

Крым потерял очередного министра

В Крыму, спустя чуть более полугода после своего назначения уволился очередной министр жилищно-коммунального хозяйства.

Указ об отставке теперь уже экс-руководителя МинЖКХ Виталия Глотова подписал глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Как сообщает портал Правительства Республики Крым, Глотов подал в отставку добровольно.

«Принять отставку Глотова Виталия Николаевича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым – министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым согласно поданному заявлению», – говорится в сообщении.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Министр экономического развития Крыма Наталья Чабан ушла в отставку, не проработав на этой должности и года. Она считается человеком, приближенном к задержанному ранее по подозрению в коррупции  зампредседателя Совмина республики Виталию Нахлупину.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть