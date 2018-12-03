Крым потерял очередного министра

03.12.2018, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму, спустя чуть более полугода после своего назначения уволился очередной министр жилищно-коммунального хозяйства.

Указ об отставке теперь уже экс-руководителя МинЖКХ Виталия Глотова подписал глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщает портал Правительства Республики Крым, Глотов подал в отставку добровольно.

«Принять отставку Глотова Виталия Николаевича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым – министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым согласно поданному заявлению», – говорится в сообщении.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Министр экономического развития Крыма Наталья Чабан ушла в отставку, не проработав на этой должности и года. Она считается человеком, приближенном к задержанному ранее по подозрению в коррупции зампредседателя Совмина республики Виталию Нахлупину.