Крым потерял очередного министра
В Крыму, спустя чуть более полугода после своего назначения уволился очередной министр жилищно-коммунального хозяйства.
Указ об отставке теперь уже экс-руководителя МинЖКХ Виталия Глотова подписал глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Как сообщает портал Правительства Республики Крым, Глотов подал в отставку добровольно.
«Принять отставку Глотова Виталия Николаевича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым – министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым согласно поданному заявлению», – говорится в сообщении.
Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Министр экономического развития Крыма Наталья Чабан ушла в отставку, не проработав на этой должности и года. Она считается человеком, приближенном к задержанному ранее по подозрению в коррупции зампредседателя Совмина республики Виталию Нахлупину.
Метки: Виталий Глотов, Сергей, Сергей Аксенов
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